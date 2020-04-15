Kuaförler isyanda! Herkes tıraş makinesi alıyor

Dünyayı kasıp kavuran covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerle, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerininin durdurulduğunu duyurmuştu. Kira ödeyen ve istihdam sağlayan salonların kapanmasıyla zor duruma düşen iş yeri sahiplerinin son durumunu Kuaförler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemil İrez anlattı.

İrez, “En büyük sorun kiralar. AVM’lerde çok yüksek kira ödeyen arkadaşlarımız var. Bununla alakalı bize hiçbir geri dönüş yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İşçilerimizin maaşları, sigortaları var. Kuaför sektörü hakkında çok önemsenip geri dönüş yapılmadı” dedi.

“KISA DÖNEM ÖDENEKLERİ BEKLİYORUZ”

Hızlı çalışan ve ihtiyacı karşılayan bir sektör olduklarını aktaran İrez, “Zor bir dönem geçiriyoruz. Alışkın olmadığımız bir şey. Kendimizce önlemler almaya çalışıyoruz. Tabi şu an devletin de yapmasını beklediğimiz şeyler var. Kısa dönem ödeneklerini bekliyoruz. Henüz bununla ilgili bir ayrıntı yok ve geri dönüşe ihtiyaç var. Ne kadar süre daha böyle olacak? Ödenekler ne zaman olacak? Bunlar için bir bilgilendirme bekliyoruz” diye konuştu.

“EVDE YAPILACAK EN DOĞRU ŞEY ARGAN YAĞI”

Bu süreçte evde yapılan bakımlara da dikkat çeken İrez, “Doğru ve bilinçli yapılmazsa saçınızı çok daha kötü hale getirebilirsiniz. Evde yapılacak en doğru şey argan yağı. Saçınıza sürdüğüz yumurta, sirke gibi karışımları durulamak için 5 şampuan gerekir. 5 şampuan yaparsanız da saçınıza yaptığınız bütün o bakım çöpe gitmiş oluyor. Çok sıcak suyla yıkamayın saçlarınızı. Saç köpürmeyince saçım temizlenmiyor zannetmeyin. Günümüz şampuanları köpürmüyor zaten. İyi şampuan da köpürmeyen şampuandır. iyi beslenmek de önemli. Saçın sağlığının altında iyi beslenmekte yatıyor” dedi.