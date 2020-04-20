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Küçük esnaf alarmda! Vali ile görüşecekler

Ramazan başlangıcının sokağa çıkma yasağına denk gelmesi, günler öncesinden hazırlık yapan bakkal ve marketleri harekete geçirdi. Yasaktan en azından küçük bakkal ve marketlerin muaf tutulmasını isteyen sektör temsilcileri, yarın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşecek.

Fatma VURGUN
21:37 -
Haberler Ekonomi
Küçük esnaf alarmda! Vali ile görüşecekler

23 Nisan'da başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının 24 Nisan'da ilk gününü idrak edeceğimiz mübarek Ramazan ayının ilk gününü de kapsaması vatandaşları olduğu kadar küçük esnafı da kara kara düşündürmeye başladı.

Ramazan vesilesiyle günler öncesinden hazırlık yapan ve iftariyelik başta olmak üzere insanlara hizmet için sofralık malzeme depolayan bakkal ve marketler, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilanıyla zor duruma düştü.

“İftariyelik yiyecekleri 4 gün taze tutmamız mümkün değil” diyen küçük bakkal ve marketler yasaktan, eczaneler ve su bayileri gibi muaf tutulmak istiyor.

Sözcü'ye konuşan meslek örgütü temsilcileri “Yarın İstanbul valimiz ile biraraya geleceğiz. Bu seferlik Ramazan ayının başlangıcı için dükkanlarımızı açık tutmak istiyoruz. Ramazan için önceden sipariş verip aldığımı ürünler uzun raf ömürlü değil. En azından belli saat aralığı için dükkanlarımızı açabilelim” dediler.

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