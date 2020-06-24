Küçük hesaplar yapmadıklarını belirten TBB Başkanı: Şirketlerde hassas olmalı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, ekonomi yönetiminin ‘bankaların güçlü bilanço yapılarına karşın sorumluluk almadıkları' yönündeki eleştirilerine cevaben, “Bankalar olarak 3 bilançoya önem veriyoruz; müşterilerimizin, bankalarımızın ve ülkemizin.

Sadece kendi bilançolarımızı değil, müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün daha fazla mesafe almakta olduğumuzu görüyorum. Bu 3 bilanço içinde eğer birini tercih edeceksek, küçük hesaplarla uğraşmadan ülke bilançosunu tercih edeceğimiz konusunda herkes emin olmalıdır” dedi.

KAYNAK TALEBİ

TBB 63. Genel Kurul Toplantısı, dün İstanbul'da yapıldı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ve banka yöneticileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Aydın, “Ülkesi olmayanın bankası ya da müşterisi de olmaz. Bunun farkındayız ve faaliyetlerimizi bu yönde sürdürüyoruz. Firma sahipleri ve ortaklarının da kendi kişisel bilançoları ile firmalarının bilançolarında aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi. Kaynak talebinin finansal sistemin yüzde 90'ını oluşturan bankaların omuzlarında kalmaya devam ettiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

*Bu çerçevede sermaye piyasalarının, sigortacılık sisteminin geliştirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Finansal sistemin güçlenerek, şokların yönetilmesine daha fazla katkı vermesine imkan sağlanması konusunda başlatılan çalışmaların daha da hızlandırılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.”

Bireysel ve kurumsal kredi ihtiyacı yanında pandeminin doğal bir sonucu olarak kamunun artan borçlanma ihtiyacının finansmanına da katkı sağladıklarını belirten Aydın, “Bankacılık hizmetleri ve ödeme sistemi kesintisiz olarak çalıştırıldı. Bu sayede çek, senet ve kredi kartları gibi araçlarda tahsilat oranı makul düzeylerde seyretti” dedi.

SALGINDA 50’YE YAKIN TEDBİR UYGULANDI

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “16 Mart'tan başlayarak 50'ye yakın aksiyon ve tedbiri hayata geçirdik. Artık stratejik öneme sahip, yüksek katma değerli ürünler üreten, ihracat, teknoloji, bilgi ve sisteme dayalı üretimi önceliklendiren ve destekleyen, büyüme ve istihdama pozitif katkı sağlayan sektörler oyunun kurallarını belirlemeye başladı.

Bu gelişme bankalarımıza da yeni sorumluklar getirdi. Kaynaklarımızı ne kadar çok bu sektörlere yönlendirebilirsek pandemi gibi etkenler bizi o kadar az etkileyecektir” diye konuştu.