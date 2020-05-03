Küçük işletme yardımına büyükler saldırdı!

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü salgını sonrası CARES Act kapsamında 2.1 trilyon dolarlık destek paketi açıkladı. Bu paketin içeriklerinden biri de küçük işletmeler için oluşturulan Maaş Koruma Programı'ydı.

Business Insider'ın derlediği habere göre bu programdan, Trump Yönetimi ile bağları bulunan üç büyük kömür madeni şirketine toplam 28 milyon dolar ödeme yapıldı.

EPA’NIN ESKİ SKANDAL BAŞKANI, HALLADOR’UN LOBİCİSİ

Şirketlerden biri İndiana merkezli Hallador Enerji. Hallador'un lobicilerinden biri olan Scott Pruitt, Donald Trump tarafından Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) başkanlığına getirilmişti. Pruitt, adı yolsuzluk skandalına karışınca 2018'de istifa etmişti. Hallador, küçük işletmeler için hazırlanan programdan nisan ayının ortasında, iki aylık maaş ödemesi ve diğer giderler için 10 milyon dolar yardım aldı.

Yardım alan diğer şirketlerden biri Rhino Resources. Şirketin eski yöneticisi David Zatezalo, şu anda Çalışma Bakanlığı Maden Güvenliği ve Sağlığı Bölümü'nden sekreter yardımcısı görevini sürdürüyor. Maaş Koruma Programı'ndan Rhino Resources'a da 10 milyon dolar ödeme yapıldı.

AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİLER

Son şirket olan Ramaco Resources ise 8.4 milyon dolar yardım aldı. Bu şirketin de Trump Yönetimi ile bağı var. Ramaco'nun CEO'su Randy Atkins, Enerji Bakanlığı'na bağlı Ulusal Kömür Konseyi’nde yer alıyor.

Ayrıca kömür madenciliği endüstrisinden başka şirketlere de toplam 22 milyon dolar ödeme yapıldığı öne sürüldü. Hallador, Rhino ve Ramaco, konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

TRUMP: UYGUNSUZSA GERİ ALIRIZ

Çevre koruma örgütü Sierra Club'ın yasama direktörü Melinda Pierce, “Kongre bu parayı küçük işletmelere yardım etmek ve salgın nedeniyle zorluklar yaşayan işçilere destek olması için onayladı. Corona virüsü daha gündemde bile yokken işlerini başarısızlığa uğratan çevre kirleticilerine verilmesi için değil” dedi.

Donald Trump, 20 Nisan'da, “Yardım paraları doğru yerlere gitmezse ne olacak?” sorusuna, “Eğer birisi uygunsuz bir şekilde para yardımı aldıysa, onu bize geri ödemek zorunda kalır” yanıtını vermişti.