Kumarhaneler Call Center’a düştü

Corona virüsü nedeniyle yurtdışı seyahat kısıtlamalarının getirilmesi, KKTC, Gürcistan ve Bulgaristan gibi ülkelerdeki casinoların da (Kumarhaneler) kapatılmasına yol açtı.

En büyük müşterileri olan Türkleri kaybeden casinolar da, online casinolar açmaya başladı. Casinolar, kurdukları call centerlarla Türkiye'den müşterileri oyuna çekmeye çalışıyorlar.

Ancak, bu siteler yasa dışı bahis ve kumar statüsünde olduğu için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sürekli kapatılıyor. Buna rağmen farklı isimlerle hemen yeni siteler açılıyor. İnternet sitelerine 13, 14, 15 gibi numaralar verilerek kesintisiz hizmet sunuluyor.

WHATSAPP'TAN İLETİŞİM

Farklı numaralardan aranan vatandaşlara güven verilmesi için doğrudan ismiyle hitap edebileceği müşteri temsilcileri atanıyor. Müşteri temsilcileri WhatsApp üzerinden konuştuğu kişilerle samimi sohbetler gerçekleştiriyor. Bununla birlikte aranan vatandaşlara bonuslar dağıtılarak sistemin içine çekilmeye çalışılıyor.

Telefonla aranan vatandaşlara, yurtdışındaki otellerin ve casinoların isimleri verilerek onların temsilcileri oldukları ifade ediliyor. Ancak, SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre KKTC'deki otellerin önemli bir kısmının böyle bir hizmeti bulunmuyor.

MASALARDAN CANLI YAYIN

Online hizmet veren casinolarda canlı ve görüntülü masa oyunları oynanarak, otellerin casinolarındaymış izlenimi veriliyor. Ancak, bu siteleri kimlerin işlettiğini tam olarak bilmek imkansız.

Kara para ticareti yapanlardan, uluslararası suç şebekelerine ve hatta terör örgütlerine dahi bu online kumar sistemini kullandığı biliniyor. Sahtekarlar da bu yolla vatandaşları kredi kartları üzerinden dolandırıyor.

Yılda en az 10 milyar TL'lik kayıp var

Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) göre yılda en az 10 milyar TL, yasa dışı bahis ve kumarla ülke ekonomisinden çıkıyor. 18 ile 50 arasında olan en az 5 milyon kişinin de bahis ve kumar oynadığı belirtiliyor.

Yeni kanunla yasa dışı bahis ve kumar oynayanlara 10 bin TL ile 43 bin TL arasında cezalar veriliyor. Call centerdan aranan vatandaşlara MASAK'a yakalanmayacakları garantisi de veriliyor. Ancak MASAK, oynayan herkesi tespit ettiklerini ve gerekirse evlerine haciz dahi gönderildiğini açıkladı.