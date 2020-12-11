Kur artışı etkisiyle inşaat maliyetleri yıllık yüzde 19,49 arttı

Döviz kurlarındaki artış, malzeme fiyatlarıyla birlikte inşaat maliyetlerini de artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,49 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,01, işçilik endeksi yüzde 0,75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22,08, işçilik endeksi yüzde 14,02 arttı.

BİNA İNŞAAT MALİYETİ YILLIK YÜZDE 19,34 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,34 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,00, işçilik endeksi yüzde 0,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,81, işçilik endeksi yüzde 14,23 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02, işçilik endeksi yüzde 1,05 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22,96, işçilik endeksi yüzde 13,27 arttı.

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