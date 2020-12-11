Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kur artışı etkisiyle inşaat maliyetleri yıllık yüzde 19,49 arttı

Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle inşaat maliyetleri ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,49 arttı. Malzeme maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 22'yi aştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:02, 11/12/2020
Haberler Ekonomi
Kur artışı etkisiyle inşaat maliyetleri yıllık yüzde 19,49 arttı