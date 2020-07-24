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Kurban Bayramı öncesi polisten sahte para uyarısı

Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülen sahte paralar için emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da polis ekipleri kabalık olması muhtemel yerlerdeki vatandaşları sahte paralara karşı bilinçlendirmeye başladı.

14:04 -
Haberler Ekonomi
Kurban Bayramı öncesi polisten sahte para uyarısı

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik ekipleri, Kurban Bayramı’nda sahte para ve dolandırıcılığa karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Ekipler, sahtecilik olaylarının önlenmesi ve suçla etkin mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun bulunduğu mahalle, cadde, sokaklarda ve kurban pazarlarında bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.

Bu kapsamda, kurbanlık hayvan almak için pazar yerlerine gelen vatandaşlar ile esnafın, çeşitli suçlara maruz kalmalarını engellemek amacıyla Bayındır Mahallesinde ve Gazi Bulvarı üzerinde kurulan hayvan pazarına giden ekipler, çalışmalarını sürdürdü. (İHA)

Antalya Emniyet kurban para pazar Polis
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