Kurban pazarlığı yavaş başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte hareketlenen kurbanlık satışlarında bu yıl 12.3 milyar TL'lik bir pazarlık yapılması bekleniyor. Ülkenin çeşitli noktalarında kurulan kurban pazarlarında gerçekleşecek satışlarla bu yıl 3 milyon 500 bin baş kurbanın kesilmesini beklediklerini aktaran Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl satışların geçen yıla göre yavaş başladığını açıkladı.

FİYATA MASRAFLAR EKLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bini büyükbaş, 3 milyon 500 bin küçükbaş olmak üzere toplam 4 milyon 700 bin baş kurbanlık hayvan bulunduğunu kaydeden Bayraktar, son yıllarda gerçekleşen kurban satışları doğrultusunda, bu yıl 800 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3.5 milyon hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Bu yıl satışların 2019'a göre daha yavaş seyrettiğini aktaran Bayraktar, “Temennimiz satışlarda beklenilen ivmenin yakalanması, üreticilerimizin hayvanlarını uygun fiyata satarak emeklerinin karşılığını almasıdır. Satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda üreticilerin bayram döneminde satılamayan hayvanlarını, Et ve Süt Kurumu'nun bayram sonrasında uygun bir fiyata alması gerekiyor. Alım fiyatları, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masraflar da dikkate alınarak belirlenmelidir” diye konuştu.

DERİDEN 27 MİLYON TL ÇIKACAK

Standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin yaklaşık 10 liraya satıldığını kaydeden Bayraktar, küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık olarak 27 milyon lirayı bulacağını dile getirdi. Derideki kaybın yüzde 20 civarında olduğunu anlatan Bayraktar, kasapların ise, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta 70 lira, büyükbaşta ise 625 lira civarında bir ücret aldığını dile getirdi.

KÜÇÜKBAŞTA FİYAT 800 TL’DEN BAŞLIYOR

Bayraktar, “Hayvan başına fiyatların, büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 19 ile 30 lira, küçükbaş hayvanlarda 22 lira ile 35 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Kurbanlıklar için bu yıl ödenecek tutarın, 12.3 milyar liraya yaklaşacağını hesaplıyoruz” bilgisini verdi.

FİYATLAR ARTTI YEM GİDERİ 4 MİLYAR TL

Kurban Bayramı'nın, bu kadar çok hayvanın besiye alınması ve uzun süreyle bakılmaları dolayısıyla ekonomik olarak da ciddi bir hareketliliğe yol açtığına işaret eden Bayraktar, yem fiyatlarının ise büyük artış gösterdiğini belirtti. Bayraktar, kurbanlık için besiye alınan büyükbaş hayvanların ortalama 6 ay beslendiğini belirterek, “Toplamda bu yıl 3.5 milyon baş kurbanlık canlı hayvan için üreticilerimizin 4.01 milyar lira civarında bir yem masrafı yaptıklarını tahmin ediyoruz” diye konuştu.