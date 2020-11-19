Küresel borç 272 trilyon doları aştı, Türkiye hızlı yükseldi

Pandemiyle birlikte küresel borç Eylül 2020 itibarıyla 272 trilyon doları aştı.

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) yayımladığı “Borç tsunamisi atağı” başlıklı “Küresel Borç İzleme” raporuna göre, ocak-eylül dönemindeki artış 15 trilyon doları geçti.

Yıl başında yüzde 320 olan borcun küresel gelire oranı da yüzde 364'e yaklaştı.

YIL SONUNDA 277 TRİLYONA ULAŞABİLİR

Pandemiyle birlikte kamunun ve şirketlerin borçlanmayı keskin şekilde artırdığına işaret eden IIF, 2020 sonunda küresel borcun 277 trilyon dolara, borcun küresel gelire oranının da yüzde 365'e ulaşmasını bekliyor.

Gelişmiş ülkelerde toplam borç 2019'un üçüncü çeyreği ile 2020'nin üçüncü çeyreği arasında 14,5 trilyon dolar artışla 196,3 trilyon dolara ulaştı. Gelişmiş ülkelerin toplam borcunun toplam gelirlerine oranı yüzde 432'ye ulaştı.

GELİŞEN ÜLKELERİN BORCU 76 TRİLYON DOLAR

Gelişmekte olan ülkelerin toplam borcu ise bu dönemde 70,6 trilyon dolardan 76 trilyon dolara, toplam borcun toplam gelire oranı ise yüzde 222'den yüzde 248'e yükseldi. Yükselişte Çin'in borçlarındaki artış etkili oldu.

Borcun milli gelire oranında gelişmekte olan ülkelerde en fazla artışlar sırasıyla Lübnan, Çin, Malezya ve Türkiye'de oldu.

Çin'de 2011'de yüzde 200 olan borcun milli gelire oranının, yıl sonunda yüzde 335'i geçmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’DE TOPLAM BORÇ 1,2 TRİLYON DOLAR

Türkiye'de borçların milli gelire (GSYH) oranları dikkate alındığında, 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre hane halkı borçları yüzde 14,7'den yüzde 18'e, finansal olmayan şirket borçları yüzde 65'ten yüzde 77,5'e, banka gibi finansal şirketlere ait borçlar yüzde 25,2'den yüzde 28,7'ye ve kamu borçları yüzde 32,3'ten yüzde 43'e yükseldi.

Türkiye'de borçların milli gelire oranı yüzde yüzde 137,6'dan 167,2'ye, toplam borç 1,24 trilyon dolara ulaştı.

Bu borcun 50,9'u TL, yüzde 49,1'i döviz cinsinden.

2020’de faizlerin düşürülmesiyle kamu bankaları öncülüğünde rekor kredi genişlemesi olması, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı ve milli gelirdeki küçülme sonucu Türkiye’de borcun milli gelire oranı hızlı arttı.