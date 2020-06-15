Küresel piyasalarda ikinci dalga korkusu

Küresel borsalarda son iki haftada 10 gün üst üste yaşanan yükseliş trendinin geçen hafta itibarıyla yerini satış baskısına bırakması piyasalarda yeni bir satış dalgasının mı başlayacağı yoksa bunun bir düzeltme hareketi mi olduğu sorularını gündeme getiriyor.

Küresel hisse senedi piyasalarında toplam değer kaybı geçen hafta 2,8 trilyon dolara ulaşmıştı. Bu rakam, Britanya’nın milli gelirine denk.

Piyasadaki en büyük endişe ise salgının ikinci bir dalga yaratma ihtimali. Geçen hafta ABD borsaları bir günde %5-%7 arasında kayıp yaşamıştı. Bankacılar bunun beklenen bir kâr realizasyonu ya da düzeltme hareketine benzemediğini, yeni bir satış baskısından endişe ettiklerini söylemişlerdi.

ABD’de birçok eyalet yeniden açılma sürecine girmişken, Florida ve Teksas dahil olmak üzere birçok eyalette rekor sayıda yeni vakaları ve hastaneye yatışlar bildirildi. Çin’de ise Pekin’de art arda ikinci günde vakalarda rekor bir artış olduğunu açıklandı.

BORSALARDA DÜŞÜŞ

Bu gelişmeler üzerine, Asya’dan ABD’ye kadar hisse senedi piyasalarında düşüş görüldü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 gerilerken Avustralya borsası yüzde 0.1 ve Güney Kore’nin KOSPI endeksi yüzde 0.3 düşüş kaydetti. Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 0.7 geriledi. Çin hisseleri ekside açıldı. Çin lokomotif hisseler CSI300 endeksi yüzde 0.1 geriledi.

Avrupa’da gösterge endeks olan Stoxx Europa 600 endeksi, bugün açılışta yüzde 2’nin üzerinde değer kaybı yaşadı. ABD’de açılış öncesinde S&P 500 borsasında vadeli piyasada düşüş yüzde 3 oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de güne hafif düşüşle başladı.

Hisse senetlerinde görülen değer kaybına ve riskli varlıklardan kaçışa paralel olarak güvenli liman olarak görülen dolar ve yende artış görüldü.

Bloomberg’e konuşan Axa Investment Managers’tan Chris Iggo, küresel düzeyde ikinci dalga riskinin olduğuna işaret etti.