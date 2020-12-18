Kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılı Kasım ayına ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, kasım ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 15,51 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,51 kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,93 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,58 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 22,05 kapanan kooperatif sayısı yüzde 95,71 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25,27 oranında azaldı.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 12,13 ARTTI

2020 yılı Kasım ayında, 2019 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,13 kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,78 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,13 oranında arttı.

2020 yılı Kasım ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 5,02 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,82 kapanan kooperatif sayısında yüzde 95,59 azalış oldu. (İHA)