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Kurumlar Vergisi’nde indirim iddiası

Hükümetin 2021 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere Kurumlar Vergisi'nde indirime gitmeyi planladığı iddia edildi. Vergi indiriminde oranların 10 milyon TL ciro sınırına göre oran değişmesi bekleniyor.

13:33 -
Haberler Ekonomi
Kurumlar Vergisi’nde indirim iddiası

Ekonomide canlanma yaratmak, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik etmek amacıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, kurumlar vergisi oranında önemli bir indirim yapmak için çalışma başlattı.

Dünya’dan Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın haberine göre iş dünyasının kurumlar vergisi oranında indirim talebinin, hükümette karşılık bulduğu, 2021 ve sonrası kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı konusunda sürpriz bir indirim yapılacağı öğrenildi. Ulaşılan bilgilere göre önümüzdeki yıldan itibaren kurumlar vergisinin yüzde 15-18 aralığında uygulanması planlanıyor.

Küresel salgının da etkisiyle ekonomi ve piyasalarda yaşanan sıkışıklığı aşmaya yönelik önlem almak isteyen hükümet, bu defa kurumlar vergisi oranında indirim için çalışmalara başladı. Yapılan çalışma 2021 yılı ve sonrası için ciro bazında kurumlar vergisi oranı uygulamasına geçilecek bir hazırlığı kapsıyor.

Sozcu.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre vergi indiriminde 10 milyon TL ciro sınırına göre oran değişecek.

Sürpriz vergi indiriminin iş dünyasında memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Konu ile ilgili çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak ekim ayı içinde yasalaştırılması düşünülüyor.

GEÇİCİ OLARAK YÜZDE 22'YE ÇIKARILMIŞTI
2017 yılında yapılan değişiklikle, kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları kurum kazançlarına uygulanmak üzere geçici olarak yüzde 20‘den yüzde 22'ye çıkarıldı. Üç yıllık bir dönemi kapsayan bu uygulamanın süresi, 31 Aralık'ta sona eriyor. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde, 2021 ve sonraki yıllar kurum kazançlarına yeniden yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak.
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