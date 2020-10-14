Kurumlar Vergisi’nde indirim iddiası

Ekonomide canlanma yaratmak, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik etmek amacıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, kurumlar vergisi oranında önemli bir indirim yapmak için çalışma başlattı.

Dünya’dan Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın haberine göre iş dünyasının kurumlar vergisi oranında indirim talebinin, hükümette karşılık bulduğu, 2021 ve sonrası kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı konusunda sürpriz bir indirim yapılacağı öğrenildi. Ulaşılan bilgilere göre önümüzdeki yıldan itibaren kurumlar vergisinin yüzde 15-18 aralığında uygulanması planlanıyor.

Küresel salgının da etkisiyle ekonomi ve piyasalarda yaşanan sıkışıklığı aşmaya yönelik önlem almak isteyen hükümet, bu defa kurumlar vergisi oranında indirim için çalışmalara başladı. Yapılan çalışma 2021 yılı ve sonrası için ciro bazında kurumlar vergisi oranı uygulamasına geçilecek bir hazırlığı kapsıyor.

Sozcu.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre vergi indiriminde 10 milyon TL ciro sınırına göre oran değişecek.

Sürpriz vergi indiriminin iş dünyasında memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Konu ile ilgili çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak ekim ayı içinde yasalaştırılması düşünülüyor.