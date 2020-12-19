Kurumsal şirketler Bitcoin’e yöneldi, hedef 30 bin $’a çıktı

Kurumsal yatırımcıların son dönemde yüklü miktarda yaptıkları alımların bu artışın yaşanmasında önemli paya sahip olduğunu söyleyen Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Dursun, 100 milyon dolar ve üzeri kurumsal alımların Bitcoin fiyatını yukarı taşıdığını belirtti.

Profesyonel kripto para platformlarındaki Bitcoin hacminin daraldığını ifade eden Dursun, “18 milyon adet Bitcoin parasının 2 milyon adedi bu platformlarda bulunuyor. Bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal yatırımcıların da bu platformlara gelerek yüklü miktarda Bitcoin alması nedeniyle Bitcoin arzı daraldı ve fiyatı hızla yükseldi” dedi.

TÜRKİYE 9'UNCU SIRADA

Türkiye'nin kripto para piyasasında önde gelen ülkelerden birisi olduğunu belirten Dursun, “Türkiye toplam kripto para hacminde 9'uncu ve vatandaşı en çok kayıt olmuş 5'inci ülke” dedi.