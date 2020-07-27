Kuyumcuya koşan vatandaşlar fiyatları görünce şoke oldu

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından bazı vatandaşlar yatırım yapabilmek için soluğu kuyumcularda aldı, bazı vatandaşlar ise altınlara sadece vitrinlerden bakmakla yetindi.

Son zamanların yükseliş rekorunu kıran altında gram fiyatı 427 TL’ye yükseldi. Altın fiyatlarının her geçen gün artması nedeniyle Kocaeli'de vatandaşlar da yatırım yapmak için erken saatlerde kuyumculara koştu.

Farklı alanlara yatırım yapmak isterken altındaki fiyat artışı sonrası altına yatırım yapmak isteyenler kuyumculara gelerek nakitlerini altına dönüştürdü. Kimi vatandaşlar onlarca altın alırken bazı vatandaşlar ise artan fiyatlar karşısında kuyumcu vitrinlerine bakmakla yetindi.

Fiyatlardaki artış nedeniyle müşterilerinin olumsuz etkilenmesine çözüm üretmek isteyen kuyumcular ise yarım gram altının ardından şimdi de 0,25 gram altınlar ile tezgahlarını süslemeye başladı.

“BİZ ESNAF OLARAK ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLİYORUZ”

30 yaşındaki kuyumcu Mehmet Mamik, “Yarım saat önce 425 lira seviyesindeyken 24 ayar has altın, şu anda 428 lira civarında. Biz esnaf olarak altın fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Bence bu yükseliş de pandemi bitene kadar, ilaç bulunana kadar sürecektir diye düşünüyorum.” dedi.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Altın fiyatlarının yükseldiğini duyarak kuyumcuya koşan bazı vatandaşlar, evde yaptıkları hesabın çarşıdaki fiyatlara uymadığını görünce şok yaşadı. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, “Az önce telefon ettim. Koştum geldim, fiyatları yine çıkmış yukarıya, yetişemedim. Telefonla aradığım zaman 20 tane altın alabiliyordum. Şimdi 15 tane alabiliyorum” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIM İÇİN YATIRIM AMAÇLI ALIYORUM”

Yatırım yapmak amacıyla kuyumcuya giden vatandaşlardan 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Ceylan Karaaslan ise, “Almaya geldim ama fiyatta yine bir çok yaşadım. 30 gram alacaktım, 25 gram alacağım herhalde bu pahalılıkla, ya da 20 mi artık bilmiyorum. Baktım fiyatlar git gide artıyor Kurban Bayramı'ndan sonra değil, önce geldim. Zamanında 300'ü bulacak diyorlardı buldu, 400'ü bulacak diyorlardı buldu, 500'ü bulacak diyorlar, bulur. Bulmayacak diye hiçbir tereddüdüm yok.” ifadelerini kullandı.

“VİTRİNDEN BAKMAKLA YETİNİYORUZ”

Fiyatlar yüksek olduğu için altınlara sadece vitrinden bakmakla yetindiğini kaydeden 24 yaşındaki Furkan Akkan şöyle konuştu:

“Son zamanlarda uğruyoruz tabii ki buralara. Düğün sektörünün de yeniden canlanmasıyla birlikte altın fiyatları artmaya başladı. Piyasa da canlı, insanlar takı takmaya gidiyorlar. İnşallah biraz düşer ama. Altın almak insanların belini bükmeye başladı son zamanlarda. Vitrinden bakmakla yetiniyoruz son dönemlerde. Almak için cebi biraz zorlamak gerekiyor. Cebi zorladığımız zaman da düğün oluyor, nişan oluyor, gidip takı takmamız gerekiyor. Eşimiz dostumuz olduğu zaman borçla da olsa yapıyoruz bir şekilde.”

TRABZON HASIR BİLEZİĞİN ÜRETİMİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Altının gramı her gün yeni bir rekorla yükselişe geçerken, bu artıştan en çok etkilenen Trabzon hasır bileziği oldu. Trabzon'da yaklaşık 2,5 ay önce Trabzon hasır setinin gramı 460 TL'den satılırken bugün ise fiyatı 488 TL'ye kadar yükseldi.

İçinde hasır bilezik, gerdanlık, yüzük ve küpeden oluşan setin fiyatı ise altının ayarı ve işçiliğine göre 50 ile 150 bin TL arasında değişiyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı, Trabzon hasır bileziğinde satışların dip yaptığını belirterek üretiminin neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi. Yaşanan pandemi süreci nedeniyle henüz stokları eritemediklerini belirten Yazıcı, buna altının gramının yükselmesi de eklenince işlerinin olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.

“ALTININ GRAMI BÖYLE GİDERSE BELKİ 550-650 TL’Yİ BULACAK”

Altının 9 yıl önce ons fiyatının bin 940 civarında olduğunu hatırlatan Yazıcı, “Hayatımıza giren virüs olayı piyasaları alt üst etti. En güvenilir liman olarak şuan için altın ve gümüş görülüyor. Altın ve gümüşe yatırım yapan bütün yatırımcıların yüzü gülmekte.

Ne hikmetse artık bundan sonraki süreci nasıl olacağını da kestiremiyoruz ancak piyasaların biraz daha yukarı gidebileceğini öngörmekteyiz. Özellikle 9 yıl önce altının ons fiyatı bin 940 civarlarındaydı. Bu rakamları yine test etti. Biz 2 bin, 2 bin 500 rakamları görebileceğini ihtimal veriyoruz. Bu durumda da altının gramı belki 550-650 olacaktır.

Gönlüm istiyor ki inşallah olmaz. Çünkü artık piyasaların, ekonominin düzelmeye ihtiyacı var. Ülkeler bu buhrandan kurtulmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum” dedi.

“TRABZON HASIRI SATIŞLARI DİP YAPTI”

Yaşanan olumsuzların Trabzon'un tescilli markası olan Trabzon Hasırı’nın satışlarını olumsuz şekilde etkilediğini ifade eden Yazıcı, “Trabzon hasır bileziği, tarihi hüviyete kavuşmuş bir ürünümüz. Hasır bilezik satışlarımız dip yaptı. Özellikle rakamların yüksek olması alım gücünü azalttı. Burada, farklı çeşitlere 8 ayar, 14 ayar ürünlere yöneldik alım gücünü artırabilmek adına. Ancak beklediğimiz rakamlara ulaşamadık. Düğünlerde artık geline incecik teferruatlı ürünler takılıyor. Günü kurtarmanın gayreti içerisindeler. Onlara da fazla söylemeyeceğimiz bir sözümüz yok. Trabzon hasırı, üretim bazında sıfır noktaya düştük.” dedi. (İHA)