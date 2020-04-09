KYK borçlarında son durum nedir? KYK borçları silinecek mi?

KYK borcu olan vatandaşlar, borçların silinip silinmeyeceği hakkındaki bilgileri merak ediyor. Son olarak Akp milletvekili Semiha Ekinci sosyal medya hesabından KYK borçlarıyla ilgili olarak torba yasaya eklendiği ve kısa sürede yasalaşmasının beklendiğini açıkladı. İşte KYK borçlarında son durum…

KYK BORÇLARINDA SON DURUM

Akp milletvekili Semiha Ekinci: “Toplumumuzun her kesiminden gelen talepleri önemsiyoruz Bu kapsamda; KYK öğrenim kredisi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklenmiş ve inşallah kısa sürede yasalaşacaktır.” ifadelerini kullandı.

KYK BORÇLARI İÇİN ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Meclis'e yasa teklifi sunan Çakırözer, internet üzerinden verilecek uzaktan erişim süresince öğrencilere devlet desteği verilmesini, yurt ücretlerinin ve kredi borçlarının ertelenmesini, faizlerinin silinmesini istedi. Yaklaşık 5 milyon gencin devlete olan öğrenim kredisi borçlarını ödeyemediğini, 300 bin gencin de öğrenim kredisi borcu nedeniyle yasal takip altında olduğunu vurgulayan Çakırözer, Meclis'i göreve çağırdı. Çakırözer, “Devlete borçlanan gençlerimizin sorunları acil çözüm bekliyor” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen “Her İnsan Bir Dünya” temalı programda KYK borçlarına değinmişti. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi borçlarının silinme ihtimaliyle ilgili bir soruya; “Şu anda bu bizim gündemimizde… Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız.” dedi.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.