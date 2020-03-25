Lagarde’dan Avrupa’ya “corona tahvili” önerisi

Telekonferansa katılan iki yetkilinden biri ” (Lagarde) ESM (kurtarma fonu) araçlarının kullanımına ek olarak (ortak tahvil ihracını) ciddi bir şekilde düşünmemiz gerektiğini söyledi. Eurogroup, bu aşamada ortak tahvil ihracını ele almadı” dedi.

İkinci bir yetkili, Lagarde’nin bu fikri ileri sürdüğünü doğruladı, ancak bunun Almanya, Hollanda ve diğer kuzey Avrupa ülkelerinin uzun süredir ortak tahvil ihraçlarına karşı çıktığını söyledi.

Toplantıya katılan ikinci yetkili, “Bunun bir defalık bir ihraç olması gerektiğini açıkça belirtti” dedi.

Yetkili güneydeki euro bölgesi üye ülkelerinin ihraca destek verdiğini belirtti. (REUTERS)