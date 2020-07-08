Levi’s’ın satışları yüzde 62 düştü

Kot pantolon markası Levi's Strauss, mali yılın ikinci çeyrek raporunu açıkladı. CNBC'de yer alan habere göre, markanın bu dönemdeki satışları yüzde 62 oranında düştü. Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 10 hafta boyunca mağazaları kapalı kalan Levi's için internet satışları yeterli olmadı.

Kötü mali tablo, şirketi tasarruf adımları atmaya yöneltti. Yapılan açıklamada küresel çapta kurumsal iş gücünden 700 kişinin çıkartılacağı belirtildi. Levi's'ın hedefi, senede 100 milyon dolar tasarruf sağlamak.

‘İYİMSER OLMAMIZI SAĞLAYACAK İŞARETLER VAR AMA…'

Şirketin CEO'su Chip Bergh, çalışanlara gönderdiği notta, “İyimser olmamızı sağlayacak bazı işaretler görsek de temkinli olmaya devam etmeliyiz. Corona virüsü salgınında ikinci dalga olabilir ve bunun sonucunda mağazalarımız yeniden kapanabilir” ifadelerini kullandı. Bergh, endişesinde haksız sayılmaz. ABD'de yeni vaka sayıları hızla artıyor. ShopperTrak verilerine göre son iki haftada perakende mağazalardaki müşteri trafiği düşüş gösterdi.

Levi's'ın şu anda dünya çapında mağazalarının yüzde 90'ı yeniden açılmış durumda. Bir rakam verilmese de mağazalardaki trafiğin ve satışların, bir yıl öncesinin çok gerisinde olduğu kaydedildi.

ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ YÜZDE 27 AZALDI: 5.5 MİLYAR DOLAR

San Francisco merkezli şirket, ikinci çeyrekte 364 milyon dolar zarar etti. Geçen senenin aynı döneminde ise 29 milyon dolarlık kar açıklanmıştı. Levi's, zararın büyük bölümünün salgın nedeniyle yeniden yapılandırılan ücretler ve stok maliyetinden kaynaklandığını kaydetti. Gelirler ise geçen yıl 1 milyar 310 milyon dolarken bu sene aynı süreçte 498 milyon dolar oldu.

Neredeyse tüm perakendecilerde olduğu gibi salgın sürecinde Levi's'ın internet satışları da yükseldi. Geçen yılın ikinci çeyreğinde online satışlar, toplamın yüzde 5'ini oluştururken bu sene oran yüzde 15'e çıktı. Buna rağmen Levi's'ın Amerika kıtasındaki satışları yüzde 59, Avrupa'da yüzde 68 ve Asya'da yüzde 61'lik düşüş gösterdi.

Levi's ikinci çeyreği 2 milyar dolar likidite ile kapattı. Şirketin piyasa değeri ise bir yıl öncesine oranla yüzde 27 düşüşle 5.5 milyar dolar oldu.