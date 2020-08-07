Likidite nedir? Likidite ne anlama geliyor?

Likit ürünler, nakde kolayca çevirebileceğiniz ve bu işlemi uygularken talep eksikliğiyle karşılaşmayacağınız, kolay alıcı bulan ürünlerdir. Bir başka deyişle, bir menkul kıymet, değerini çok fazla kaybetmeden nakde çevirilebiliyorsa, ilgili menkul kıymetin likit olduğu söylenir.

LİKİDİTE NEDİR?

Likidite kavramı genel anlamda pazar içerisinde ekonomik cinsten bir malın çabucak bir diğerine karşı değiş tokuş edilmesi anlamına gelir. Likidite, döviz piyasalarının dışında en az bir iki varlığın (ekonomik malın) parasal ödeme aracıdır. Likidite bu nedenle yeterli nakit durumunu da ifade eder. Bu durumun yanı sıra istenilen işlemin nakit para olmasını isteyen bir döviz ortağı bulunmalıdır.