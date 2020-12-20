Hamsi bolluğu fiyatlara da yansıdı

İstanbul, Trabzon, Samsun’da denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesine çevirdi. Karadeniz'de hamsi balığının izini süren balıkçı tekneleri İğneada Limanı'na kasalar dolusu hamsi ile döndü. Kasa kasa hamsileri kamyonlara yükleyen balıkçılar “Bu gidişle balık fiyatları düşücek” diye konuştu.

İğneada limanına 600 kasa ile dönen Mehmet Ali Alakuş tayfası ile 1 Eylül’den bu yana denizde olduğunu belirterek “Marmara’dan başladık Karadeniz’den çıktık. İğneada’da görmediğimiz kadar balık denk geldi. Fiyatlar inşallah ucuzlar, halk ucuza yer” dedi.

Balığın geçtiğimiz seneye göre çok bereketli olduğunu söyleyen Mehmet Özaydın “Bu sene geçtiğimiz senelere göre daha çok verim alıyoruz. Bu gidişle halkımız bu sene çok balık tüketecek” şeklinde konuştu. Limana gelen vatandaşlar teknelerden hamsinin kilosunu 8 TL'den aldı. (İHA)