Corona listeye 31 yeni milyarder ekledi

Milyarderler, corona virüsü pandemisi süresince çok iyi iş çıkararak zaten büyük olan servetlerini bir adım daha yukarıya taşıdı! 1 milyar doların üzerinde parası olan kişiler servetlerine 10.2 trilyon dolar daha kattı. Böylece milyarderlerin servetlerindeki artış salgın sürecinden bu yana yüzde 25 oldu.

UBS milyarderlerin servetinin “2017 yılı sonunda ulaşılan 8.9 trilyon dolarlık önceki zirveyi aşarak yeni bir zirveye ulaştığını” açıkladı. Milyarder sayısı ise 2 bin 158’den 2 bin 189’a çıktı. Yani listeye 31 yeni milyarder daha eklendi.

Guardian’da yer alan habere göre; UBS’in servet uzmanı Josef Stadler, “Milyarderler Covid-19 süresince çok iyi iş çıkarttılar. Karşılaştıkları fırtınanın olumsuz tarafına odaklanmadılar ve bu süreçten yükselerek çıktılar (borsaların toparlanmasından bahsediliyor).” dedi.

PİYASALAR DÜŞERKEN HİSSE ALDILAR

Stadler ayrıca süper zengin olarak adlandırılan bu kişilerin krizden yararlanabildiklerini çünkü piyasayalar kötüye giderken, dünya borsalarında şirketler değer kaybederken onların daha fazla hisse senedi alacak gücü olduğunu belirtiyor. O gün alınan hisseler bugün borsaların toparlanmasıyla birlikte kayıpların çoğu ortadan kalktı. Özellikle milyarderlerin çoğunun sahip olduğu teknoloji şirketlerinin bazıları, hisse senetlerinin değerlerindeki keskin artışla dikkat çekiyor.

Stadler bunların haricinde milyarderlerin tipik olarak “önemli bir risk iştahına” sahip olduklarını ve servetlerinin bir kısmıyla rahatlıkla kumar oynayacaklarından emin olduklarını söyledi.

‘AŞIRI SERVET YOĞUNLUĞU AHLAKEN YIKICI BİR DURUM’

High Pay Center’ın direktörlerinden biri olan Luke Hilyard ise, “Aşırı servet yoğunlaşması ahlaki açıdan işleri çirkin bir noktaya götürebiliyor aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak yıkıcı bir durum.” dedi.

Hilyard, “Milyarderlerin sahip oldukları servet bir ömürde harcanarak bitirilecek seviyenin çok üzerinde. Bu insanlar daha fazla vergi ödeyebilir, çalışanlarına daha çok maaş ödeyebilir ve daha fazla hayati kamu hizmetlerine destek olabilirler” diye ekledi.

Süper zenginlerin gün geçtikçe servetlerine daha fazla katkıda bulunması beraberinde toplumun ayaklanmasını tetikleyecek bir sorunu getiriyor. Son 3 yıldır UBS Bankası yöneticisi Standler yaptığı uyarılarda bu konudan bahsediyor ancak son 3 yıldaki artış 4.2 milyar dolar seviyesinde… Stadler, “Bir dönüm noktasındayız, servet konsantrasyonu 1905 yılındaki kadar yüksek ve bu milyarderleri endişelendiren bir durum. Sorun faiz üzerindeki çıkar gücü ve bu da büyük parayı daha fazla büyütüyor.” açıklamasında bulundu.

Amerika Carnegies, Rockefellers ve Vanderbilts gibi ailelerin servetleriyle birlikte en büyük zenginlik yoğunluğuna sahip. UBS raporunda dünyanın en zenginleri ya da en büyük servete sahip olan insanları sıralanmadı. Ancak en zengin kişinin 189 milyar dolar ile Amazon’un kurucusu Jeff Bezos diye biliyoruz. Bloomberg’in milyarder endeksine göre Bezos’un serveti daha fazla yatırımcının şirkete yönelmesiyle birlikte bu yıl daha fazla artış sağladı. Amazon’un hisseleri bu yıl 74 milyar dolar arttı.

Tesla’nın sahibi olan Elon Musk ise servetini 76 milyar dolar artırarak 103 milyar dolara çıkarttı. Bu yıl bugüne kadarki en çok parayı kazandı diyebiliriz.

UBS ayrıca milyarderlerin, Covid-19 ile mücadeleye ve karantina süreçlerinin ailelere olan ekonomik etkisine yardımcı olmak için servetlerinin bir kısmını hızla ve cömertçe harcadığını da söyledi. 2020 yılı Mart – Haziran ayları aralığında toplam 7.2 milyar dolara eşdeğer bir taahhütte bulunan 209 milyarderi belirledi.

Araştırma bir diğer bilgiyi daha ortaya çıkarttı. Buna göre Birleşik Krallık milyarderleri diğer ülkelerdekilere göre daha az bağış yapıyor. ABD’de 98 milyarder toplam 4.5 milyar dolar bağışlarken, Çin’deki 12 milyarder 679 milyon dolar bağışladı. Avustralya’da ise yaşayan 2 milyarder 324 milyon dolar bağış yaparken Birleşik Krallık’taki 9 milyarder sadece 298 milyon dolar bağışta bulundu.