Lokumluklu, şekerlikli corona ihalesi

Tarım Orman Bakanlığı, corona virüsü salgın günlerinde ihaleye çıkarak, 563 bin 392 TL'lik 17 farklı tanıtım ve eşantiyon satın aldı. Misafirler ile vatandaşlara dağıtılacak hediyelikler için, 22 Nisan'da yapılan ihale 12 Mayıs'ta sonuçlandı.

Bakanlığın hediye edeceği ürünler arasında lokumluk, kahve sunum seti, şapka, nostaljik radyo, telefonluklu notluk seti, kravat, flaş bellek, ajanda ve fişek şeker gibi ürünler yer aldı. Lokumluk ve şekerliğin 1. sınıf ve yaldız kapaklı olması istendi.

Kahve sunum seti de 1. sınıf porselen olacak. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü, 350 adet telefonluğu olan notluk seti satın aldı. Özel bir kutu olarak tasarlanan set içerisinde, Kravat, telefonluk, metal kalem ve notluk yer aldı.