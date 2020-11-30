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Londra’da faiz yüzde 11 İstanbul’da yüzde 15

TL’ye yönelik spekülatif atakları önlemek için alınan önlemler ortaya tuhaf bir tablo çıkardı. Merkez Bankası (MB) faizi yüzde 15’e yükselttikten sonra yurtiçi piyasaları bu faiz oranı ile fonlamaya başlarken, TL işlemlerin en çok yapıldığı Londra piyasalarına bu faiz oranı yansımadı.

Recep GENEL
Güncellenme: 05:03, 30/11/2020
Haberler Ekonomi
Londra’da faiz yüzde 11 İstanbul’da yüzde 15

Daha önce alınan swap işlem limitlerini sınırlama kararının etkisiyle Londra swap piyasalarında TL'nin faizinin yüzde 11 seviyelerinde seyrettiği belirtiliyor.

DÖVİZ GİRİŞİ ETKİLENDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) TL'ye spekülatif atakları önlemek için bankaların yurtdışı piyasalar ile yapılan swap işlem limitlerini sınırlama kararı bu kez ters tepti. Döviz talebini yönetebilmek için Türkiye sıcak para girişine ihtiyaç duyuyor. Ancak BDDK'nın işlem limitlerini sınırlama kararı hem döviz girişini sınılıyor hem de yurtdışı piyasalarda TL'nin faizinin düşük kalmasına neden oluyor.

NORMALLEŞEMEDİ

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “TL'ye gelecek yurtdışı kaynaklı spekülatif atakları engelleme amaçlı olarak piyasa mekanizmasına karşı çok fazla müdahaleci olundu. Yurtdışı ile swap limitlerinin kısılması bu olağandışı önlemlerden birisiydi, normalleşme adımları ile beraber bankaların yurtdışı swap limitleri esnetildi ancak bu alanda halen tam anlamıyla normalleşme sağlanamadı” dedi. Londra swap piyasasında TL faizinin yüzde 10.9-11 seviyelerinde olduğunu belirten Erkan, “Yurtdışı swap işlemleri üzerindeki sınırın kaldırılması ile yurtdışı piyasasıyla entegrasyonun sağlanması olumlu olur” ifadelerini kullandı.

Enver Erkan

BDDK limitleri sınırlandırmıştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 11 Kasım'da normalleşme adımları çerçevesinde bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitlerini artırmıştı. Bu kapsamda, türev işlem tutarları toplamının bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmişti. BDDK, 11 Nisan'da Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1'ine kadar indirmişti.

Dolar faiz istanbul Merkez Bankası para Türkiye
Yayınlanma Tarihi:05:30,
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