Londra’da gecelik TL swap faizinde sert yükseliş

Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizi en son tam gün işlem olan 29 Temmuz’daki yüzde 6.8 olan seviyeden yüzde 850’ye kadar yükseldi.

Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri Türk bankalarının Londra piyasalarına lira akışını durdurmalarıyla Nisan 2019’da yüzde 1200’e sert yükseldikten sonra odak noktası haline gelmişti.

Londra swap piyasasında TL likidite elde eden yabancı bankalar bu likiditeyi zaman zaman spot piyasada TL’nin değer kaybedeceğine yönelik yeni pozisyon almak için kullanıyordu. Geçen yıl bunu engellemek adına önce Türk bankaları ilgili piyasaya fon sağlama eğilimini kesmiş ardından da BDDK bankaların ilgili işlemlerini özkaynakları ile orantılı olarak oldukça sınırlamıştı.

“ARTAN ENDİŞELERİ YANSITIYOR”

Rabobank’ta gelişmekte olan piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys, “Görünüşe göre aynı aracı daha önce kullandıkları ve TL’yi mümkün olduğunca pahalı hale getirmeye çalışarak piyasayı TL’ye karşı bahse girmekten vazgeçmeye çalıştıkları anlaşılıyor. Bunun dolar/TL’nin 7 psikolojik seviyesini savunma stratejisinin bir parçası olduğunu ve TL’deki son dönemdeki satış baskısı ve düşen döviz rezervleri ile ilgili artan endişeleri yansıttığını düşünüyorum” dedi.

BDDK’nın geçen yıl para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların yasal özkaynakları ile sınırlaması sonrası ise bu piyasalarda işlem hacimleri yok denecek kadar azaldı. BDDK, TL’nin 2018’de tarihi zirveyi test etmesinin ardından, Ağustos 2018’de swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını önce %50’ye ardından kademeli olarak bazı işlemlerde %1’e kadar indirdi.

“TL’NİN KIRILGANLIĞININ TEYİDİ”

Swap sınırlamasını piyasada etkili olan bir araç olarak tanımlayan Matys, “Asıl mesele istikrarsız ve kırılgan para birimi. Bu (swap adımı), TL’nin dolar karşısında istikrar kazanmasına imkan tanıyabilir, ancak yapısal sorunların devam ettiği ve düzgün bir şekilde ele alınmadığı bir zamanda sadece kısa vadeli olur… bu tür sert araçları yeniden kullanmak zorunda kalınması TL’nin ne kadar kırılgan olduğunun bir teyidi” dedi.

Gecelik TL swap faizi Nisan 2019’da %1200’e yükseldikten sonra zaman zaman yaşanan sıçrama hariç tutulduğunda genel olarak yatay bir seyir izliyordu. Swap getirlieri zaman zaman dalgalansa da 2019 Nisan’dan beri 800 puanı hiç aşmamıştı. (REUTERS)

