Lübnan sıfırı tüketti: Askerlerin yemeklerinden kırmızı et çıktı

Pandemiyle birlikte batık Lübnan ekonomisinde işler çok daha kötüye gitmeye başladı. Politikacılar ve merkez bankası yetkilileri gidişat hakkında birbirlerini suçlarken geçen ay Lübnan Pound'unun değeri karaborsada dolar karşısında yüzde 60 daha geriledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre; ülkede gıda fiyatları öyle bir yükseldi ki geçen hafta ordu yemeklerinden kırmızı eti çıkardı. Ülkede devletin kontrolünde fiyatı belirlenen bir torba lavaşın fiyatı üç katına çıktı.

İŞSİZLİK YÜZDE 50’YE ÇIKABİLİR

7 milyon Nüfuslu Lübnan’da elektrik kesintilerinin sayısı artmaya devam ederken halk otomobilleri için yakıt bulmakta da zorlanıyor.

Ülkede bu yıl işsizliğin yüzde 50'ye çıkması beklenirken bazı giyim dükkanı sahipleri kur sabit bir seviyeye gelene kadar dükkanlarını açmama kararı aldı. Ülkede ekonomik krize dayalı intiharlar artarken bir kişi Beyrut'un ana caddelerinden birinde kendini vurarak intihar etti. Polis kişinin bıraktığı nottan intihar sebebinin ekonomik sıkıntılar olduğunu ortaya çıkardı.

İKİ MALİYE BAKANI İSTİFA ETTİ

Lübnan geçen mart ayında borçlarını ödeyemez duruma gelerek temerrüde düşmüştü. Son dönemde ülkede iki maliye bakanı istifa ederken döviz bürosu sahipleri halkın Lübnan parasına güvenmediği için elindeki dolarları bırakmak istemediğini vurguluyor.

İthalata dayalı bir ekonomisi olan Lübnan kahveden otomobile kadar her şeyi yurt dışından alıyor. Mayıs ayında enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 yükseldi. Gıda enflasyonundaki artış ise yüzde 190 oldu.

Karaborsada geçen ay 4 bin Pound olan doların fiyatı geçen Perşembe günü 9,500 Pound'a kadar çıktı.

HALK KONSERVELERE YÖNELİYOR

Başkent Beyrut'ta bir marketin yöneticisi olan Muhammed Fakhani, “İnsanlar daha az alışveriş yapıyor. Kimsenin lüksü kalmadı herkes basit ihtiyaçlarını görüyor” ifadesini kullandı. Elektrik kesintisinden dolayı trafik ışıklarının çalışmaması kentlerde trafiği kaosa çevirirken ellerinde paraları olduğu an yemek alabilecek vatandaşlar depolaması kolay olduğu için konserve yiyeceklere yöneliyor.

Halk arasında takas da yaygınlaşmış durumda. Lübnan'daki Facebook gruplarında vatandaşlar ayakkabıdan, bebek bezine kadar pek çok ürünü takas etmek için toplanıyor.