Lübnan’da uçak bileti artık sadece dolarla alınabilecek

Lübnan ulusal haber ajansının haberi, Reuters tarafından da teyit edildi. Şirket, gelen tepkilere göre kararın gözden geçirilebileceğini bildirdi.

Karar tartışmalara neden olurken, ülkenin eski Dışişleri Bakanı Gibran Bassil, kararı “yasa dışı” olarak değerlendirdi.

Karara Twitter hesabından tepki gösteren Milletvekili Fuat Mahzumi, Lübnanlıların “ev hapsi”ne alınması anlamına gelen bu kararın iptal edilmesi gerektiğini yazdı.

Yerel para birimi Lübnan Lirası, Lübnan Merkez Bankası’nın sabit kur politikasına rağmen son dönemde kara borsada büyük değer kaybı yaşamıştı. Ülkede bankalardaki mevduatlardan döviz çekilmesine de kısıtlamalar getirilmişti.