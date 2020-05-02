Lufthansa 1955 yılına döndü!

Corona virüsü salgınının en ağır darbe vurduğu sektörlerden olan hava yolu taşımacılığında peş peşe kötü haberler geliyor. Avrupalı şirketler, bazıları devlet desteği almasına rağmen büyük bir işçi kıyımına başladı.

CNN'de yer alan habere göre; Ryanair, British Airways, Scandinavian Airlines ve Air France-KLM'den toplamda 32 bin kişi çıkartılacak. Uzmanlar, sektörün salgın öncesi döneme dönmesinin yıllar alacağını söylüyor.

UÇAKLARIN YÜZDE 92’Sİ YERDE

Avrupa’nın en büyük ikinci hava yolu firması olan Alman devi Lufthansa'nın CEO'su Carsten Spohr, tarihlerinin en büyük zorluğuyla mücadele ettiklerini söyledi. Spohr, “Bu şirketin ve yaklaşık 130 bin çalışanımızın geleceği için savaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Lufthansa CEO'su, verdiği örneklerle durumu özetledi. Carsten Spohr, “80 binden fazla çalışanımız kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Günlük 3 bin uçuşumuz iptal oldu, uçaklarımızın yüzde 92'si yerde bekliyor. 1955 yılındaki iş seviyemize geri döndük” diye konuştu.

İLK DESTEK İSVİÇRE’DEN GELDİ

Lufthansa, Alman Hükümeti'yle destek için sıkı pazarlık halinde. Grubun bünyesinde İsviçre'den Swiss International Airlines, Avusturya'dan Austrian Airlines ve Belçika'dan Brussels Airlines da bulunuyor. Bu nedenle bu ülkelerden de devlet desteği istendi. İsviçre Hükümeti, yardım elini ilk uzatan oldu. Lufthansa CEO'su Spohr konuyla ilgili olarak, “Şirketin geleceğine şu sıralarda karar verilecek. Soru, dört hükümetin desteğiyle iflastan kaçıp kaçamayacağız” yorumunu yaptı. Spohr'a göre sektörün ‘yeni dengesi'ni bulması 2023 yılından önce olmayacak.

SEKTÖRÜN KAYIP BEKLENTİSİ 314 MİLYAR DOLAR



Britanya Hava Yolu Pilotları Birliği Genel Sekreteri Brian Strutton ise, “Şu anda iş kaybetme tsunamisi yaşanıyor. Devlet desteği olmazsa, endüstri mahvolacak” diye konuştu. İngiliz şirketlerden Ryanair 3 bin kişiyi çıkaracağını duyururken, British Airways de işçilerin çeyreğinin gönderilebileceğini açıkladı. Dünya çapında hava yolu taşımacılığındaki yolcu gelirinin 2020'de 314 milyar dolar düşmesi bekleniyor. Bu, geçen seneye oranla yüzde 55'lik bir kayıp anlamına geliyor.