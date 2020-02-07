Maaşlarını alamayan madenciler iş bıraktı: “Ölünce mi yetkililer gelecek!”

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Kasabası’nda özel bir kömür ocağında çalışan 100’e yakın madenci maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

“AĞUSTOS AYINDAN BERİ MAAŞ ALAMIYORUZ”

Ağustos ayından bu yana maaş alamadıklarını söyleyen kömür madeni işçileri, maaşlarının bir an önce ödenmesini istedi.

Grev yapan işçiler, “Maden faciasının üzerinden uzun zaman geçmesine karşın hiçbir yetkili buradaki çalışma şartlarının iyileştirmesi adına adım atmadı. Aylardır ödenmeyen maaşlarımız nedeniyle hepimizin ailesi ve çocukları mağdur durumda. Evimize ekmek götürmek istiyoruz, bundan büyük facia mı olur, birileri ölünce mi yetkililer gelecek” diyerek işverene tepki gösterdiler.

İş bırakma eylemi gerçekleştiren işçileri MHP Ermenek İlçe Başkanı Ali Demir’le birlikte ziyaret eden Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, işçileri dinleyerek konuyu gerekli mercilere ileteceklerini söyledi.

İLGİLİ HABER İşten çıkarılan maden işçileri ateş yakıp eylem yaptı!

“MAAŞLARIN ÖDENMESİ İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR”

“Sorunun bir an evvel halledilmesi ve maaşların ödenmesi için görüşmelerimiz sürdürüyoruz” diyen Güneyyurt Belediye Başkanı Arı, “Maden ocağında çalışanların büyük bölümü Güneyyurt kasabamızda yaşayan hemşehrilerimiz. Uzun süredir maaş alamadıklarından dolayı mağduriyet yaşıyorlar. Bu hemşehrilerimiz ev ihtiyaçlarını karşılayamadıkları gibi bekleyen borçları nedeniyle de sıkıntı içerisindeler” diye konuştu.