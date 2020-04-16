Maden şirketi çalışanları için 850 bin test kiti aldı

Tüm dünyanın boğuştuğu corona virüsü salgınında en kritik konulardan biri, olabildiğince fazla kişiye test yapmak. Test kitlerine olan yüksek talep zaman zaman devletlerin bile ulaşmasını zorlaştırıyor.

Ancak dünyanın en büyük maden şirketlerinden biri olan Barrick Gold, çalışanlarının durumunu yakından takip etmek için tam 850 bin hızlı test kiti satın aldı.

Şirketin CEO’su Mark Bristow, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “150 bin kitimiz var. 300 bini yolda. Ayrıca 400 bin kitin alımı için de anlaşma yaptık” dedi.

EBOLA’DAN DERS ALDILAR

Bristow, geçmişten ders aldığını söyleyerek, “Daha önce Batı Afrika ülkelerinde iki kez Ebola salgını nedeniyle sıkıntı yaşadık. Corona virüsünde erken tedbir için şubat ayının ortalarında test kitlerini almaya başladık. Bunun faydalarını da görüyoruz. Madenlerde salgın yayılmadı. Son dönemde işçilerin hastalık nedeniyle devamsızlığı da azalmaya başladı” diye konuştu.