Mahkeme, corona nedeniyle çalışanların maaşını düşüren Simit Sarayı’nı haksız buldu

Amsterdam Mahkemesi, kent merkezinde şubesi bulunan kafe ve restoran zinciri Simit Sarayı'nın, corona virüsü salgını nedeniyle çalışanlarının maaşlarını yarı yarıya azaltmasını haksız buldu.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, mahkeme, Mart ayı ortalarından bu yana kapalı olan Simit Sarayı’nın çalışanların alacaklarını derhal ödemesine karar verdi.

Het Parool gazetesi de, Amsterdam’ın merkezindeki Nieuwendijk’ta bulunan Simit Sarayı’nın, çalışanlarına ödediği maaşı yarıya düşürüldüğünü yazdı.

İranlı bir öğrenci olan çalışanlardan birisi, maaş kararı üzerine mahkemeye başvurdu. Amsterdam Mahkemesi, kriz nedeniyle maaşların yarıya düşürülmesinin haksızlık olduğuna karar verdi.

Mahkeme, Simit Sarayı’ndan maaşların ödenmeyen bölümünü çalışanlara derhal ödemesini istedi. İran kökenli çalışan, Mart ayından bu yana ödenmeyen alacakları için yüzde 50 oranında yasal faiz de talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Mahkemeye göre, sektörün öngörülemeyen bir ekonomik acil durumda olması ve diğer çalışanların da ücretlerini alabilmesi için faizle ödemeye izin vermiyor.

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