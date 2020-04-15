Fransa’da Amazon’un kargocuları sadece ilaç ve gıda dağıtacak

E-ticaret sitesi Amazon, Fransa’da Ticaret Mahkemesi’nin verdiği kararla şok yaşadı. Mahkeme, Amazon’un corona virüsü salgını dolayısıyla sadece gıda ve ilaç gibi hayati malzemelerin satışını yapabileceğine hükmetti. Karar, sendikanın, şirketin çalışanlarının sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle açtığı dava sonucu çıktı.

GÜNLÜK 1 MİLYON EURO CEZA

Financial Times’in haberine göre, Nanterre Ticaret Mahkemesi Amazon’a, hayati ihtiyaç malzemeleri dışındaki ürünlerin satışını durdurması için 24 saat süre tanıdı. Şirket, bu karara uymaması halinde günlük 1 milyon euroya kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

CARREFOUR’A DA DAVA AÇILDI

Fransız makamları ise özellikle şirketin devasa depolarında sosyal mesafe kuralının uygulanmasının pratikte mümkün olmadığı görüşünde. Ayrıca Amazon’un uluslararası lojistik ağının, virüsün yayılmasına neden olacağından da endişe ediliyor. Bu nedenle benzer bir dava süpermarket zinciri Carrefour için de açılmış durumda.

KENDİ LABORATUVARINI KURUYOR

Amazon, daha önce yaptığı açıklamada depolarında ve diğer çalışma birimlerinde virüsün yayılması için çeşitli önlemler alındığını, işçilerin ateşlerinin düzenli olarak ölçüldüğünü belirtmişti. Şirket ayrıca ABD’de, çalışanlarına hızlı şekilde test yapıp sonuç almak amacıyla kendi laboratuvarını kurmak için çalışmalara başladığını da duyurdu.