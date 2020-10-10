Mahkemeden internet bankacılığıyla dolandırılanlar için umut olacak karar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turizmcilik yapan Ş.O., telefonla dolandırıcılık yöntemiyle hesabından para transferi yapılmasını yargıya taşıdı.

Kardeş avukatlar Ece ve Efe Can Özlü, müvekkillerinin dolandırılmasının peşini bırakmayarak bankayı mahkum ettirdi, emsal bir kararın çıkmasını sağladı.

İzmir 2. Tüketici Mahkemesi “İnternet bankacılığı sistemindeki güvenlik açığı ve bankanın özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ve ağır ihmali” nedeniyle bankayı yüzde 100 kusurlu buldu.

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, turizmcinin hesabından alınan paranın yasal faiziyle ödenmesine de karar verdi.

SIFIR BAKİYELİ HESAPTAN PARA TRANSFER ETTİLER

Özel bir bankada sıfır bakiyeli kredi mevduatlı hesabı olduğunu söyleyen Ş.O., “Bankanın çağrı merkezinden aradıklarını söyleyen bir telefon aldım. Hiç para olmayan hesabım ile ilgili bir dizi soru sordular. Ardından gönderdikleri şifreyi tuşlamamı istediler, tuşladım. Telefonu kapattığımda ardı ardına gelen mesajlarla kredili mevduat hesabımdan Gaziantep, Adana, İstanbul'a 9 bin 300 lira para transferi yapıldığını öğrendim.

Hemen bankanın çağrı merkezini arayıp sonraki işlemleri engelledim. Ertesi gün bankanın Kuşadası şube müdürü ile görüştüğümde ‘hiç uğraşmayın bu parayı geri alamazsınız' demesi beni dolandırılmaktan daha fazla üzdü” diyerek bankaya karşı mücadele başlattığını söyledi.

AVUKAT KARDEŞLER DEVREDE

Avukatlar Ece ile Efe Can Özlü, bankacılık mevzuatına uygun olarak aktarım için gereken şifreleme ve kimlik doğrulaması yapılmadığını belirterek İzmir 2. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Ece ile Efe Can kardeşler mahkemenin kararında bankayı yüzde 100 kusurlu bulduğunu söyledi.

Avukat kardeşler Sözcü'ye yaptıkları açıklamada, bu kararın internet bankacılığı üzerinden hesabına erişilen on binlerce mağdur için bir umut olacağını söyledi.

HEP BANKALAR HAKLI ÇIKIYORDU, BU KARAR BİR UMUT

Benzer davalarda sürekli bankaların haklı çıktığını söyleyen Özlü kardeşler, “Binlerce insan bu tür telefon dolandırıcılarının hedefi oluyor. Açılan davalarda hep kazanan bankalar oluyordu. Bankacılık bu kadar kolay olmamalı. Bankalar gerekli tüm önlemleri almak, zorunda.

Tüm işlemleri kendilerini haklı çıkaracak şekilde yapmamalı. Nitekim bu davada banka, bankacılık mevzuatına uygun olarak aktarım için geren kimlik doğrulaması yapmadığı için tam kusurlu sayıldı” diyerek müvekkillerinin hesabından çekilen ve transfer edilen paranın tümünü faiziyle geri aldıklarını söyledi.