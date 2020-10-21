Malezya’daki varlık fonu yolsuzluğu nedeniyle Goldman Sachs ABD’de 2 milyar dolar ödeyecek

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Malezya’nın varlık fonu olan 1MDB’deki büyük yolsuzluk skandalındaki rolü nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı ile 2 milyar dolardan fazla ödeme yapmak üzere bir anlaşmaya vardı.

Bloomberg’in haberine göre, uzun pazarlıkların ardından sonuçlanan ve birkaç gün içinde kamuoyuna açıklanması beklenen anlaşmanın, Goldman Sachs’ın skandal nedeniyle ABD’de mahkumiyetten kurtulmasını sağlayacağı belirtildi.

Banka ve bakanlıktan Bloomberg’in konuya dair sorularına yanıt verilmedi.

MALEZYA’DA DA 2,5 MİLYAR DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Goldman Sachs, Malezya’daki soruşturma kapsamında da bu yılın temmuz ayında varılan anlaşma kapsamında 2,5 milyar dolar ödemeyi kabul etmiş, Malezya makamları da Goldman Sachs hakkındaki suçlamaları eylülün ilk yarısında düşürmüştü.

ABD’li bankanın, ABD Adalet Bakanlığı ve Malezya’nın yanı sıra diğer ajanslara yapacağı ödemelerle birlikte toplam bedelin 5 milyar doları bulabileceği belirtildi.

DÖNEMİN BAŞBAKANI VARLIK FONUNU CEBİNE AKTARMIŞTI

Banka hakkındaki soruşturma, Malezya’nın varlık fonu olan 1MDB’nin 2012 ve 2013 yıllarında yaptığı 6,5 milyar dolarlık borçlanmayla ilgili. Banka, bu borçlanmaya aracılık ederek 600 milyon dolar kazanmış ancak varlık fonunun kaynaklarının dönemin Malezya Başbakanı Necip Rezak’a yakın isimlere aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

Paranın dünya genelinde emlak, mücevher ve sanat eserlerine yatırıldığı ABD, Avrupa ve Asya’daki soruşturmalar sonucu ortaya çıkartılmıştı.

BAŞBAKANA HAPİS CEZASI

Goldman Sachs ise konuyla ilgili çalışanlarını suçlamış, eski bir Goldman çalışanı da ABD’de konuyla ilgili olarak kara para aklama ve rüşvetten ceza almıştı.

2009-2018 yılları arasında Malezya Başbakanı olarak görev yapan Rezak, Temmuz 2020’de yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük başta olmak üzere 7 ayrı suçtan hapis cezası almıştı.

