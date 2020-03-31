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Manisa Celal Bayar Üniversitesi 24 sözleşmeli personel alacak! İşte ilan detayları…

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr aracılığıyla yayımladığı ilan ile 49 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Yayımlanan ilan ile başvuru şartları da belli oldu.

09:44 -
Haberler Ekonomi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 24 sözleşmeli personel alacak! İşte ilan detayları…

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlarda toplam 24 adet sözleşmeli personel alınacaktır” denildi.

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CELAL Bayar Üniversitesi KPSS Manisa
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