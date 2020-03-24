Market yasaklarının ilk günü böyle geçiyor

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yayınladığı ek genelgeyle, marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında açık kalacağını ve müşteri sayısı ise toplam alanın onda biri kadar olacağını duyurmuştu. Genelgeye göre, market yetkilileri marketin girişinde müşterilerin göreceği şekilde uyarı yazıları asarak vatandaşları bu konuda sözlü olarak da uyaracak. Büyük market zincirlerinin genelgede belirtilen kurallara uydukları görülürken mahalle bakkal ve marketlerinde bu kurallara daha az uyulduğu gözlendi. Sözcü muhabirleri marketleri dolaştı ve ilk gününde bu kurala ne kadar uyuldu?

İSTANBUL

Üsküdar’daki bir marketler zincirinin şubesi market girişine yazı asarak, müşterilerine meyve ve sebzelere doğrudan temas ederek değil, eldiven ya da poşet yardımıyla alınması uyarısında bulundu. Kasada personeli, müşterilerini sosyal mesafeyi hatırlatarak, yakın temasta bulunulmaması konusunda sözlü uyarıda bulundu.

SAMSUN

Samsun’da marketler sosyal mesafe uygulması ile müşterilere kasa önlerinde bekleme alanları oluşturdu. Market görevlileri, “Sağlığınız için mesafenizi koruyunuz. Ödemeleriniz için kredi kartı veya debit kart kullanmanız tavsiye edilir” yazılı uyarıcı şeritler çekmeye başladı.

EDİRNE

Edirne'deki marketler de yeni tedbirleri uygulamaya başladılar. Marketler, saat 09.00'da müşterilerine kapılarını açarken; kasiyerler başta olmak üzere market çalışanları da tıbbi maske ve eldiven ile hizmet verdi. Marketlerde, günün ilk saatlerinde müşteri oranındaki düşüş dikkat çekerken, vatandaşlar öğle saatleriyle birlikte alışveriş yapmaya başladı.

Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde hizmet veren mahalli bir market, ek genelde sonrası metrekare büyüklüğüne göre yüzde 10 müşteri sayısına dikkat ederek hizmet vermeye başladı. İşletme temsilcisi Sibel Alter, marketin her gün dezenfekte edildiğini söyledi. Alter, vatandaşlardan da alışveriş sırasında 1 metre kuralına uymalarını istedi.