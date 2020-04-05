Marmarabirlik 30 bin zeytin üreticisine 100 milyon TL ödeme yapacak

2019/2020 ürün alım kampanyasında 43 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik'te üreticiler, Nisan sonunda yapılacak olan ürün bedeli alacaklarını 10 Nisan Cuma günü akşamı saat 18.00'den itibaren banka hesaplarından çekebilecekler.

İHRACATTA YAŞANAN ARTIŞ ÖDEMELERİ ÖNE ALDI

Ortaklara ödeme planı dahilinde; kalan ürün bedeli alacaklarının tamamı, ayrıca ürün alım planı dışında kota fazlası olarak alınan ürün bedellerinin yarısı olmak üzere toplamda 100 milyon TL'lik ödeme yapılacak. Kota fazlası ürün bedellerinin kalanı ve kilogram başına verilecek olan destekler ise ileri bir tarihte ödenecek.

“İLK ÜÇ AYDA EN YÜKSEK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ”

Nisan sonunda yapılması planlanan ödemelerin öne alınmasında en büyük etkenin ihracatta yaşanan artış olduğuna dikkat çeken Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, şunları söyledi;

*5-6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen yurtdışı bayiler toplantısından sonra lojistik olarak sıkıntılar yaşanabileceği ve sınırların kapanabileceği ihtimali öngörülerek, iyi bir organizasyonla başarılı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

*Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılan ihracata ilave olarak, bin 250 ton sipariş alınmış ve Marmarabirlik tarihinde ilk üç ayda en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştır.

“2020 YILI HEDEFİNİN YÜZDE 35’İ GERÇEKLEŞTİ”

*2020 yılında 8 bin 500 ton ihracat hedeflerinin olduğunu belirten Asa “Bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarında sipariş alınan, sevkiyat yapılan ve yapılacak olanlarla birlikte 3 bin ton ihracat ile 2020 yılı hedefinin yüzde 35'i gerçekleşmiş olacaktır.

*İhracat rakamlarımız bu miktarlarda olmasaydı ödemelerin erkene alınması mümkün değildi. Yönetim Kurulum ve 30 bin aktif ortağımız adına , yurtdışı bayilerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“SALGIN NEDENİYLE YURT İÇİ SATIŞTA DURGUNLUK YAŞANIYOR”

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde görülen corona virüsü salgını nedeniyle Marmarabirlik'in yurtiçi satışlarında durgunluk yaşandığını, bu durunun geçici olduğunu belirten Asa, “Yaşanan virüs salgını nedeniyle tüketicimizin önceliği, temizlik ve hijyen ürünleri başta olmak üzere; un, şeker, yağ bakliyat ve temel gıdalar olmuştu. Bayilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde yurt içinde de satış artışının yaşanacağını ve bundan sonra tüketicilerimizin yapacağı alışverişlerde zeytin ve benzeri ürünlere daha fazla talep olacağını öngörmekteyiz” diye konuştu.

“KARGO ÜCRETİ ALINMAYACAK”

Marmarabirlik ürünleri böyle bir dönemde tercih sebebi olmalıdır diyen Hidamet Asa şöyle devam etti;

*Bütün ürünlerimiz pastörize edilmekte ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde üretilmektedir. Biz tüketicimizin sağlığını düşünüyoruz. Onlar da böyle bir dönemde ambalajlı ürünleri tercih etsinler.

*Daha önce kamuoyuna yaptığımız açıklama ile bu zor dönemde Marmarabirlik ürünlerine zam yapmama kararı almıştık. Ayrıca tüketicilerimize e-marmarabirlik.com'dan ‘siz isteyin biz gönderelim' kampanyası başlattık.

*Yapacakları alış verişlerde yüzde 10'luk indirim imkanı sağlanmış olup, en az 50 TL ve üzeri alış verişlerde kargo bedeli alınmayacaktır.

“MİNİMUM ÇALIŞANLA ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

*En üst seviyede tedbirlerle, kontrollü bir şekilde, minimum çalışanla üretmeye devam etmekteyiz. Marmarabirlik büyük bir kurumdur. Yapılan tüm iş ve işlemler plan dahilinde yapılmaktadır.

*Ürün bedeli ödemelerinde kurduğumuz sistem; önce ürünü alıp olgunlaştırıyoruz, satıyoruz ve satışlardan elde edilen gelirle de ürün bedellerini kredi kullanmadan ödüyoruz.

*Satışlardan dönüş ne kadar erken olursa ona göre ürün bedelleri erken ödeniyor. Bunun dışında başka bir sistem yoktur. Sistem dışına çıkılması durumunda kurum kurum olmaktan çıkar.

“10 NİSAN SAAT 18.00’DAN İTİBAREN HESAPLARDA”

Corona virüsü nedeniyle ürün bedeli alacak ortaklara uyarılarda bulanan Hidamet Asa, “Marmarabirlik ailesi olarak dünyada ve ülkemizde yayılan corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlere harfiyen uymalıyız. 10 Nisan saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankası kanalı ile yapacağımız ürün bedelleri ödemelerinde ortaklarımızın çok dikkatli ve tedbirli davranmaları gerekir” dedi.

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