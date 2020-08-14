Marmaris’te bar işletmecilerinin isyanı sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mart ayından bu yana işletmeleri kapalı olan barlar sokağı esnafı “Bıçak kemiğe dayandı” diyerek geçtiğimiz aylarda mağduriyetlerini dile getirerek açıklamalar yapmıştı. İş yerlerinin açılması için kaymakamlığa başvuran barlar sokağı esnafı yine olumlu cevap alamadı. İşletmeciler, kafe ve büfelerde bile canlı müzik yapılırken kendilerine ruhsatlarında “Bar” ibaresi yazdığı için iznin verilmemesine isyan etti.

İşletmeci Abdülkadir Lord, Marmaris Kaymakamlığı'na ilettiği dilekçesi olumsuz cevaplandırılarak iş yerinin bakanlık kararı gereği açılamayacağı bildirildi. Lord ise bu kararı sosyal medya hesabından duyurarak ayrımcılık yapıldığını ileri sürdü.

“HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN”

Alınan karardan biran önce dönülmesi çağrısında bulunan Lord'un sosyal medyadan duyurduğu yazı şöyle: “Marmaris barlar sokağı ne yazık ki bu hükümetin vermiş olduğu eşitsizlik kararıyla ölüme terk edilmiştir. Ne yapıp yapmayacağımıza hiç bir karar verilmemiştir. Soruyorum bu virüs sadece barlar sokağından mı bulaşıyor? Adaletsizlik yapılıp diğer mekanlar açık olup ruhsatlarımızda ‘bar' ibaresi yazdığı için mi sadece virüsün tek nedeni bar? Yoksa bu virüs bahanesiyle eğlence sektörleri bitirilmek mi isteniyor? Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi temennimiz. Tüm mekancı kardeşlerim hepimizin başı sağ olsun, hükümetin ne yazık ki aldığı kararla ölüme terk edildik. Allah sonumuzu hayır etsin”

BARLAR SOKAĞINDA AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

İçişleri Bakanlığı, “corona virüsü'' (Covid-19) kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerini 16 Mart’tan itibaren geçici süreyle durdurmuş, mayıs sonunda alınan kararlarla 1 Haziran itibariyle restoran, kafe gibi işletmeler açılmış fakat bar, birahane ve gece kulüpleri kapsam dışında tutulmuştu. Bunun üzerine Marmaris’teki 55 barın yer aldığı barlar sokağında da işletmeciler, geçtiğimiz aylarda açıklama yaparak duruma tepki göstermişlerdi.