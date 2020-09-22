Maske cezası ödemeyene işlem yok

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün corona virüsü salgınına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan başkanlığında Beştepe'de Kabine toplantısı yapıldı. Corona virüsü salgınında son durumun değerlendirildiği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da artan vaka sayılarına ilişkin il bazında bir sunum yaptı.

Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamalarda salgının tüm dünyada etkisini artırdığını belirterek halkı temizliğine dikkat etmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı maske kullanımının önemini vurgularken maskesiz yakalananlara kesilen cezalara ilişkin olarak, “Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir” değerlendirmesinde bulundu.

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETMİŞTİ Haziran ayında valilikler tarafından yayınlanan genelgelere göre maske takmama cezası kişi başı 900 TL olarak belirlenmişti fakat daha sonra maske cezaları mahkeme tarafından iptal edilmeye başlandı. Örneğin temmuz ayında Bolu'da maskesiz gezdiği için N.İ'ye kesilen para cezası iptal edildi. Mahkeme iptal gerekçesinde, 'Hem sosyal devlet olma ilkesi, hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği, devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu' ifadeleri yer almıştı.

DEVLET BÜTÇESİNDE SON DURUM

Pandemiden dolayı Maliye vergi toplamakta sorun yaşıyor. Sokağa çıkma yasaklarına uymayan ve maske katmayanlara kesilen cezalar da görece önemli miktarlar olsa da bütçedeki açığa merhem olacak çapta değil.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre bütçe açığı Temmuz ayında 29,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe açığı bir önceki ay 19,3 milyar TL idi. Devlet bütçesinin açığı bir ayda 10,4 milyar TL daha arttı. Öte yandan Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 28 milyar 220 milyon 389 bin lira fazla verdi.

Bütçe geçen yılın aynı döneminde 576 milyon TL fazla vermişti. Bütçenin fazla vermesinde vergi gelirlerinde yaşanan artış etkili oldu. Motorlu taşıtlardan elde edilen ÖTV’de artış yüzde 370,3 oranında gerçekleşti. Ağustos ayının bir bölümüne kadar otomobil kredisi için faiz koşulları uygundu, faizler daha sonra yükseldi.

Öte yandan dünyanın dört gözle beklediği corona virüsü aşısında tarihi bir aşama Türkiye’de katedildi. Çin’in geliştirdiği corona virüsü aşısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gönüllülere yapıldı. Aşının 10 binden fazla gönüllü üzerinde denenmesi bekleniyor, aşının deneneceği ilk grubun sağlık çalışanları olacağı bildirildi.

Uzmanlar Antalya’da maske denetimlerinde ceza alanlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir vatandaş maskesini cebinde zannedip arabada unuttuğunu söylerken, kardeşine polisin ceza keseceğini gören ağabey ise “misafir o” diyerek cezayı engellemeye çalıştı

Öte yandan yurdun dört bir yanında maske cezaları kesilmeye devam ederken enteresan görüntüler de ortaya çıkıyor… Antalya’da maske denetimlerinde ceza alanlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir vatandaş maskesini cebinde zannedip arabada unuttuğunu söylerken, kardeşine polisin ceza keseceğini gören ağabey ise “misafir o” diyerek cezayı engellemeye çalıştı.