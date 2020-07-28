Maske takmadıkları iddiasıyla işten çıkarma yasağı varken 60 kişi kovuldu!

Samsun’un önemli otomotiv yan sanayi fabrikalarından birinde işten çıkarmanın yasak olduğu dönemde sendika üyesi olan 60 işçi kovuldu. İşçiler, fabrika yönetiminin haklarında maske takmadıkları için tutanak tuttuğunu ileri sürerken, sendika yönetimi işçilerin haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kutlukent Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, yaklaşık 470 kişinin çalıştığı ve 123 farklı ülkeye ihracat yapan SAMPA Otomotiv, Hak-İşe bağlı Özçelik-İş Sendikası üyesi olan 60 işçiyi bayram öncesinde işten çıkardı.

‘MASKE TAKMADIKLARI GEREKÇESİYLE…’

Sendikaya üye oldukları için işten çıkartıldıklarını ileri süren 60’a yakın işçi, bir araya gelerek toplantı yaptı. Özçelik-İş Sendikasına üye olan işçiler, fabrika yönetimi tarafından ‘maske takmadıkları’ gerekçesi ile teker teker iş akitlerinin sonlandırıldığını söyledi. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarında dahi çalıştıklarını kaydeden işçiler, fabrikada maske takmalarına rağmen, fabrika yönetiminin tuttukları tutanaklarda ‘maske takmamayı’ gerekçe göstererek iş akitlerini feshettiğini ifade etti. Şirket yetkilileri SÖZCÜ’nün ısrarlı aramalarına rağmen konu hakkında dönüş yapmadı.



RAPORLU OLDUĞU GÜN TUTANAK TUTULDU

Sendikaya üye olan ve iş akdi sonlandırılan bir işçi ise, kendisi hakkında hasta olduğu ve fabrikada bulunmadığı bir günde ‘maske takmadığı’ gerekçesi ile tutanak tutulduğunu belirterek hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi. Başka bir işçi ise tüm gün çalıştırılıp sabaha karşı saat 03:00’te işine son verildiğini iddia etti. Fabrikada çalışan Özçelik-İş sendikası üyesi olan diğer işçilere de, “Sendikanızdan ayrılın, çalışmaya devam edin” denildiği ileri sürüldü.

YÜZ KIZARTICI SUÇTAN ATTILAR

Fabrika yönetimi, işçilerin maske takmadıklarına yönelik tutanak tutarken, işçilerin iş akitlerini 29’uncu maddeden sonlandırdığı ortaya çıktı. İşçiler, 29’uncu maddenin içerisinde iş yerinde hırsızlık, taciz, ahlaki olmayan davranışlar gibi yüz kızartıcı suçların da bulunduğunu ancak kendilerinin bu suçları işlemediklerini, fabrika yönetiminin kasıtlı olarak 29’uncu maddeyi gerekçe göstererek işsizlik maaşı almalarını engellediğini ve başka yerlerde iş bulmalarının önüne geçtiğini kaydetti.

SONUNA KADAR HAKLARINI ARAYACAĞIZ

Özçelik-İş sendikasında teşkilatlanma uzmanı olan Adem Ünlü, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Sampa Otomotiv AŞ’den Anayasal tercihlerini kullanıp Özçelik-iş sendikasını tercih eden emekçi arkadaşlarımızın pandemi sürecinde haksız yere iş akitleri fesih edilmiştir. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Recep Akyel ve teşkilatlanma ekiplerimizle birlikte işinden, emeğinden edilen arkadaşlarımızın her daim yanında olduğumuzu, gereken her türlü yasal mücadeleyi vereceğimizi ve hiçbir arkadaşımızı mağdur ettirmeyeceğimizi beyan ettik” ifadelerini kullandı.