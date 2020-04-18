Maske üretiminde hazır giyimciler devreye girebilir

Corona virüsü salgını sonrasında önce fahiş fiyatlarla satılan sonrasında ise piyasada bulunamayan maske için özel sektör hem gönüllü hem de bakanlık anlaşmalı olarak üretim yapmaya devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde başlatılan maske seferberliğinde gelecek hafta günlük 30 milyon adetlik üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Diğer taraftan Türkiye'nin önde gelen hazır giyim devleri de gönüllü üretim seferberliği ile Türkiye'nin maske ihtiyacını karşılamak için tesislerini yeniden devreye aldı. Ancak bu yoğun çalışmalara karşın vatandaşların hâlâ maskeye erişim konusunda büyük sıkıntılar yaşandığı gerçeği de ortada duruyor.

Salgının uzun sürmesi halinde bugünden önlem alınmazsa daha ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, kapasiteleri büyük ölçüde daralan tekstil ve hazır giyim atölyelerinin bu tür sağlık ürünleri alanına yönlendirilebileceğini söylüyor.

ATÖLYELER YÖNLENDİRİLSİN

Maske üretimi için tesislerini yeniden açan ilk şirketlerden biri olan İpekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın, bu noktada hazır giyim şirketlerinin önemli bir rol üstlenebileceğine dikkat çekti.

Ayaydın üretim sürecini, “Kumaş ve malzeme temini sadece Sağlık Bakanlığı kanalı ile temin edilebiliyor. Özellikle maske konusunda Sağlık Bakanlığı maske üreticilerine kumaş ve her türlü tedariği yerine getiriyor.

Büyük işletmelerden de ürettiği tüm maskeleri satın alıyor” ifadeleri ile özetledi. Ayaydın, salgının kısa sürede kontrol altına alınmaması durumunda, bakanlığın üretime hazırlıklı olan tekstil fabrikaları ile küçük ve orta ölçekli atölyelerin şimdiden yönlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Ayaydın, salgın nedeniyle atölyesini kapatmak zorunda kalan küçük ve orta boy atölyelere en azından işçi ve kira maliyetlerinin Sağlık Bakanlığı'nca karşılanarak üretime destek verilebileceğini aktardı.

Ayaydın, “Böylece işçiler işinden olmaz, işveren işçi ve kira maliyetinden kurtulur ve işyeri kapanmamış olur. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın maske ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlanmış olur” dedi.

MAKİNE YATIRIMI DA OLUR

Ayaydın, maske kullanımına ihtiyaç duyulan sürecin uzaması durumunda daha hijyenik bir yöntem olan ve el değmeden çok daha hızlı üretim imkanı tanıyan, aynı zamanda yüksek verim alınabilen tam otomatik makinelere yatırım yapılabileceğini de aktardı.

Bu makinelerin yatırım maliyetlerinin yüksek olduğunu anlatan Ayaydın, bu noktada yatırım kararının sürecin daha ne kadar uzayacağına bağlı olacağını dile getirdi.

Günlük kapasite 30 milyona çıkacak

Türkiye'de pandeminin ortaya çıkışının ardından fahiş fiyatlara çıkan maske konusunda bir projeksiyona imza atıldığını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde Sağlık Bakanlığı ile bir çalışma yapıldığını aktaran İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçı birliklerinin ve şirketlerin burada görev ve sorumluluk aldığını belirtti.

Gelecek hafta TİM koordinatörlüğündeki üretimin günlük 30 milyon maske kapasitesine ulaşacağını kaydeden Gültepe, “Malzeme akışı doğru planlandığı sürece artarak devam eder. Ortaya konulmuş olan esnek üretim gücü Türkiye'deki tekstil ve hazır giyim gücünü de gösteriyor.

Şu anda mevcut tesislerimizde makine ve teçhizatla konfeksiyon atölyelerimiz bunu yapabiliyor. Bu atölyelerde çalışan işçilerimiz çalışma ücretini alacak” bilgisini verdi.