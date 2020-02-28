Maskelere zam vatandaşı isyan ettirdi

Çin’in Wuhan Kenti’nde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde çıkan corona virüsü sınırlarımıza kadar ulaştı. Bugüne dek virüs kaynaklı 2 bin 717 kişinin yaşamını kaybettiği belirlendi. Maske satın almak isteyen Türkler, eczanelere akın ederken depolarda maske sıkıntısı yaşandığı ortaya çıktı. İnternet üzerinden satışta olan maskenin 100’lü kutu fiyatının indirimli hali ile 2 bin 290 TL olduğu öğrenildi.

“ÇİN DE BİZDEN MASKE İSTİYOR”

Sözcü’ye konuşan Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, “Çin’de baş gösteren corona virüsü sonrasında ülkede maske üretimi yapan bir kaç fabrika kapandı. Koruyucu maskeler çeşitli olsa da en etkilisi 3M markanın N95 modeli. Bu modele ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu maskelerin çoğu genelde Çin’den geliyordu. Şu an Çin’in de maske talebi bulunuyor ancak biz basit ameliyathane maskesi dahi zor buluyoruz onun da kutusu 50 TL’den 300 TL’ye çıktı” diye konuştu.

ZAMLARA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Maske fiyatlarının yükselmesini fırsatçılık olarak değerlendiren vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar, “Depremden sonra ev fiyatlarını yükseltmek bizde, Virüsten korunmak için satılan maskelere zam yapmak bizde. Bu ülkede namuslular ve namussuzlar vardır” dedi.