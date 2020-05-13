Maskeye rekabet soruşturması

Covid-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceleyen Rekabet Kurulu, sektörde yüzde 600-700'lere varan oranlarda zamlar uygulandığı ve bu nedenle piyasada rekabetin bozulduğu tespitiyle soruşturma başlattı.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açan Rekabet Kurulu, incelemelerinde tüm özel ve kamu kurumlarından bilgi ve belge toplayıp firmaların tüketici aleyhine ortaklaşa fiyat oluşturup oluşturmadıklarına karar veriyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun özellikle salgın koşullarında, rekabeti bozacak ortak eylemlerle fiyat oluşumlarını engellemeye yönelik çaba sarf ettiği belirtilirken, “koruyucu maske gibi insan hayatı için kritik önemi haiz ürünlerde bu çabalarını daha da artırmıştır” denildi.

HIZLI İLERLEYECEK

Açıklamada şöyle denildi: “4054 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan incelemelerde her bulgu ve olgu tek tek önem arz ettiği gibi bir bütün olarak da dikkate alınmaktadır. Soruşturma sonucunda ihlal tespiti halinde, fiyat rekabetinin mümkün olduğunca en çoklanmasına engel olan tüm aktörler, sebebiyet verdikleri piyasa aksaklıklarına son vermek durumundadır.

Bu çerçevede, toplam 10 teşebbüs hakkında yürütülen işbu soruşturmanın geleneksel soruşturma süreçlerine kıyasla daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir.”