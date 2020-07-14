Maskeyle gündem olan 3M şimdi de test kiti işine giriyor

Ürettiği N95 maskeler ile pandemi döneminde gündeme oturan 3M şirketi şimdi de antikor testi üretmek için çalışmalara başladı. Şirket, dünyanın önemli üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile antikor testi alanında işbirliği yaptığını duyurdu.

Testlerin dakikalar içinde sonuç vermesi bekleniyor. Reuters’ta yer alan habere göre; 3M'in baş teknoloji sorumlusu (CTO) John Banovetz, “Testlerin daha hızlı sonuç vermesi ve ucuz olması için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Antikor testleri süreçleri Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından da destekleniyor. Hızlı sonuç veren antikor testlerinin yaz sonu veya sonbahar başında kullanıma hazır olması bekleniyor.

Antikor testleri virüsün protein izlerini takip ederek hastalığın vücutta olup olmadığını hızlı bir şekilde anlıyor. 3M doğru test kitinin geliştirilmesinin ardından günde milyonlarca üretim yapabileceğini söylüyor.

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Corona virüsü salgını nedeniyle dünyada maske ihtiyacı hızla artarken, ABD Başkanı Donald Trump soğuk savaş döneminde çıkarılan ve ulusal güvenlik açısından önemli ürünlerin arzını güvence altına almayı hedefleyen Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokmuştu.

Söz konusu yasa kapsamında bir karar yayımlayan Trump, 3M firmasının N95 solunum maskesi üretim ve dağıtımını Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'na (FEMA) bağladı. Şirketin tüm üretim ve dağıtımı, FEMA koordinasyonuna alındı. Trump yönetimi, acil olarak ihtiyaç duyulan hastane maskelerinin dağıtımını hızlandırmak istiyordu.

TÜM ÜRETİM FEMA KONTROLÜNE

3M CEO'su Mike Roman, önceki gün yaptığı açıklamada şirketin FEMA ile yakın iletişim halinde çalıştığını ve N95 maskenin küresel üretimini yıllık 2 milyar adede çıkarma yolunda olduklarını dile getirmişti. Roman ayrıca, ABD'deki üretimi 60 gün içinde yüzde 40 artışla aylık 50 milyon maske seviyesine çıkaracaklarını belirtmişti.

Şirketin CEO'su, ABD'deki maske arzlarının yüzde 80'inin başta salgından en çok etkilenen New York ve Seattle'dakiler olmak üzere doğrudan sağlık tesislerine, kalan yüzde 20'nin de federal hükümetin ihtiyaçları için FEMA'ya gönderildiğini açıklamıştı.