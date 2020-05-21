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Mastercard: Aşı bulunana kadar ofise dönüş isteğe bağlı olacak

Salgında günlük vaka sayısı birçok ülkede azalırken, birçok şirket de ofislere dönüş planı yapmaya başladı. Dünyanın ikinci büyük ödeme işlemcisi Mastercard ise, 20 bin çalışanı için aşı bulunana kadar ofise dönüşü şart koşmama kararı aldı.

Sozcu.com.tr
16:41 -
Haberler Ekonomi
Mastercard: Aşı bulunana kadar ofise dönüş isteğe bağlı olacak

Dünyanın ikinci büyük ödeme işlemcisi Mastercard, aşı ya da başka bir önlemle corona virüsü kontrol altına alınana kadar çalışanların ofise dönüşünü istemeyeceklerini, kararı çalışana bırakacaklarını açıkladı. Şirketin Türkiye dahil birçok ülkede toplamda yaklaşık 20 bin çalışanı bulunuyor. Kararı, şirketin üst düzey bir yetkilisi Reuters’a açıkladı.

Şirket ayrıca, ofislerini birleştirme seçeneğini değerlendiriyor.

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Şirket yetkilisi, “Önümüzdeki haftalarda ve aylarda ofiste çalışan kişi sayısından daha fazlasının evlerde çalışmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu seçeneği destekliyoruz” dedi.

Mastercard’ın genel merkezi, salgının dünya genelinde en çok etkilediği bölge olan ABD’nin New York kentinde bulunuyor.

Sosyal medya devi Facebook da ofislerde yüzde 25 kapasite ile vardiyalı olarak çalışılması, maskenin zorunlu tutulması ve 2 metre mesafe olması kararı almıştı.

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