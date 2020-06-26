Matematikten sıfır çeken evlerimizi inşa ediyor

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, üniversite sınavı öncesi YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'a inşaat mühendisliği eğitimiyle ilgili zehir zemberek bir mektup gönderdi. Mektubunda ülkenin dört bir yanına mühendislik fakülteleri açıldığını, sıralamada ilk 100 binin altında başarı gösteren öğrencilerin bu fakültelere alınmaması gerektiği halde YÖK'ün 300 bininci öğrenciyi de mühendis yaptığını belirten Gökçe, matematik bilmeyen, fizik, kimya ve biyolojiden sıfır çeken öğrencilerin yapacağı binalarla deprem riskinin daha da artacağı uyarısında bulundu.

EKSİ PUANLI MÜHENDİS

Başkan Gökçe, Türkiye'de her yıl 10 bin yeni inşaat mühendisinin mezun olduğunu, mühendis sayısının 150 bini aştığını, bu yüksek sayılarla iyi eğitimli mühendis yetiştirilemeyeceğini ifade etti. Gökçe, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerine sırasıyla 50 bin, 80 bin ve 100 bininci öğrencilerin alındığını hatırlatırken, şu uyarı ve tespitleri yaptı:

“Oysa can ve mal güvenliği ve ülke ekonomisi ile birebir ilişkili olan inşaat mühendisliğine en düşük 300 bininci sıralamadaki öğrenci alınmaktadır. Bu kritik meslek YÖK tarafından en düşük sıralamadaki öğrencileri alan bir bölüm haline getirilmiştir. İki yıl önce baraj 240 bindeyken 100 bine indirilmesini istememize rağmen barajı 300 bine düşürdünüz.

Üstelik vakıf üniversitelerinde bu baraj daha da aşağılara iniyor. Geçen sene devlet üniversitesinde inşaat mühendisliğini son sıradan kazanan öğrenci 40 matematik sorusundan sadece 2 net yapabilmiştir. Bu öğrenci fizikte 14 soruda -0.5, kimyada 13 soruda -1.0 ve biyolojide 13 soruda -0.5 net yapmıştır. Sayın Bakan, bu bölümde okuyacak öğrencinin en az 25 matematik, 14 fizik, 7 kimya sorusunu doğru yanıtlaması gerekir. YKS sonucunda 2 matematik sorusu yapıp, fizik ve kimya sorularında eksi puan alan öğrenciler inşaat mühendisi yapılamaz.”

APARTMANDAN BOZMA OKULLAR

Başkan Gökçe, mektubunda insanların can ve mal güvenliği açısından kritik önem taşıyan inşaat mühendislerinin iyi bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini ancak YÖK'ün eğitiminin olması gerekenin çok gerisinde kaldığını ifade etti.

Gökçe, apartmandan bozma binalarda inşaat mühendisliği öğretimi yapıldığını, birçok okulda yardımcı doçent dahi bulunmadığını, yeterli eğitimi alamayanların eğitim verdiğini belirtirken, “Bu okullarda verilmiş olan diplomalar, teknisyen eğitiminde bile verilmemelidir.

İnşaat mühendisliği, üniversite önlerinde bekleyen öğrencilerin sayısını azaltmak için kontenjanların artırıldığı yerler olamaz. Sayın Başkan, eğitimdeki sorunların sürmesi ve kontenjanların yüksek tutulması halinde ülkemizin yaşayacağı afetlerin önemlice bir kısmının sorumlusu olacaksınız” dedi.