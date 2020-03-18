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Mavi’den Corona virüsü tedbiri: Faaliyetlere ara veriliyor

Mavi, Corona virüsü nedeniyle 19 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke çapındaki mağazalarının faaliyetine geçici bir süreliğine ara verme ve merkez ofislerinde uzaktan çalışma modeline geçme kararı alındığını açıkladı.

22:22 -
Haberler Ekonomi
Mavi’den Corona virüsü tedbiri: Faaliyetlere ara veriliyor

Mavi tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisinde yaşanan kritik süreçte müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak en büyük önceliğimiz.

* Bu kapsamda 19.03.2020 tarihinden itibaren ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetine geçici bir süreliğine ara verme ve merkez ofislerimizde uzaktan çalışma modeline geçme kararı aldık.

* Bu süreç içinde her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz.

* Birbirimizi koruyarak sağlıklı ve mutlu kalmak dileğiyle…

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Son güncelleme: 22:25 18.03.2020
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