Mayısta cari açık 3,8 milyar dolar oldu

Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artarak 2 milyar 734 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 33 milyon doları net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın mayıs ayında 4 milyar 345 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 1 milyar 847 milyon dolar açık verdi.

Bir önceki yılın nisan ayında 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşmişti.