Mayıs’ta en çok borsa kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mayıs 2020’ verilerini açıkladı. Mayıs’ta en yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,36 oranıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,38, DİBS yüzde 1,95, Euro yüzde 0,32 ve Amerikan Doları yüzde 0,17 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,76 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

SON ÜÇ AYDA EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN

Üç aylık değerlendirmeye göre külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,80 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,31 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,34 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,17 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 27,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,99, Amerikan Doları yüzde 3,11, BIST 100 endeksi yüzde 2,56 ve Euro yüzde 0,38 oranlarında kazandırdı.