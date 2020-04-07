MB’nin parasal gevşemesi dolarizasyonu körüklerse pahalılık olarak vatandaşa döner

Merkez Bankası (MB) beklendiği gibi artan TL ihtiyacına karşı parasal gevşeme adımlarını devreye soktu. MB geçen hafta 9.3 milyar lirayla tarihinin en yüksek haftalık tahvil alımını gerçekleştirdi.

Zayıf TL ve yüksek enflasyon sarmalındaki Türkiye ekonomisinde ‘parasal genişleme' çok tepki çekecek bir konu iken, içinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde Merkez Bankası'nın bu konudaki destekçisi olukça fazla.

Birçok ekonomist, corona virüsü salgınının ekonomide yaratacağı tahribatı gidermek için MB'nin para basmaktan başka çaresinin olmadığı görüşünde birleşiyor.

Ancak, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri parasal genişleme miktarını açıkça ilan ederken, Türkiye'de ‘parasal genişleme' etkisi yaratacak paketlerin miktarı ve bütçede yaratacağı harcama tutarı belirsiz.

SIKI POLİTİKAYA DÖNMELİ

Bu durumda piyasaya sürülecek para mevcut olan likidite sıkışıklığını giderirken, makroekonomik riskiler de taşıyor. Dolayısıyla, MB'nin planlı bir yol haritasının olmaması başka tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Alınan önlemlerin piyasada mevcut olan likidite sıkışıklığını gidermek açısından oldukça önemli olduğunu belirten Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Ekonomist Özlem Derici Şengül, “Parasal gevşeme yönünde alınan kararların ne kadar süreyle uygulanacağı veya açıklamada Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföy limitlerinin nereye kadar artırılabileceğine dair herhangi bir ön bilgi bulunmaması soru işaretlerine neden oluyor” dedi.

ENFLASYON YARATIR

Ayrıca açıklanan maddeler arasında sağlanan likiditenin dövize talebi artırma olasılığına karşı alınmış bir önlem bulunmadığını da ifade eden Şengül, şöyle devam etti:

*Bu tür bir parasal genişlemenin yan etkisi ilk etapta talep koşullarının sıkışıklığı nedeniyle hissedilmeyebilir ancak likiditenin piyasada bırakılmasıyla birlikte büyüyen para tabanı eğer sterilize edilmezse enflasyon olarak geri dönecektir.

*Ayrıca bu denli gevşek para politikasının bir diğer yan etkisi de dolarizasyonun daha da ileri gitmesi olabilir. Türkiye bu tecrübeyi 2001 krizi öncesinde yaşadığı ve enflasyonla mücadelenin ne kadar güç olduğunu iyi tecrübe ettiği için kriz geçer geçmez yeniden sıkı para politikasına dönme kararlılığında olmalıdır.

MİKTARI VE BÜTÇEYE ETKİSİ BELİRSİZ

Merkez Bankası önlemlerini “Türk tipi parasal genişleme' olarak tanımlayan deneyimli bankacı Kerim Rota, yaratılacak parasal genişlemenin toplam miktarının ve bütçeden ilave harcanacak tutarın yaklaşık olarak bile hesaplanamadığına işaret etti.

Rota, MB'nin 5 kanaldan Hazine'ye, İşsizlik Fonu'na ve bankalara Türk Lirası sağlayacağını belirterek, “Toplam tutarın ne olacağı bilinmiyor. Bu tür şeffaf olmayan bir yaklaşım vatandaşa yükleyeceği yüklerin yanı sıra piyasalarda belirsizliği artırıp risk primini arttırıcı özelliğe sahip” diye konuştu.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise bir gelişmekte olan ülke olarak faiz indirme ve parasal genişlemenin TL'yi daha da değersiz kıldığını belirterek, “Tipik bir finansal kriz olmadığı için de ekonomiye parasal destek vermek yeterli değil” yorumunu yaptı.