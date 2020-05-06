McDonald’s ABD’de gelirinin yüzde 10’unu çalışanlarına dağıtacak

McDonald's, corona virüsü salgını sırasında çalışmaya devam eden işçilerine bu ay jest yapacak. Ünlü fast food devi, mayıs ayında, markaya ait olan restoranlarda elde edilecek gelirin yüzde 10'unu, çalışanlarına ikramiye olarak dağıtacak.

Business Insider'da yer alan habere göre McDonald's'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Restoran ekiplerimiz bizim için vazgeçilmez. Şu dönemde ise yaptıkları çok daha eşsiz” denildi.

‘FRANCHİSE ORTAKLARIMIZDAN İLHAM ALDIK'

ABD genelindeki McDonald's'ların yüzde 5'i şirkete aitken, yüzde 95'i franchise olarak işletiliyor. Şirketten bir yetkili konuyla ilgili olarak, “İkramiye konusunda franchise ortaklarımızdan ilham aldık. Salgın krizi sırasında çalışanlarını çok iyi bir şekilde desteklemeleri bizim de harekete geçmemizi sağladı. Salgın boyunca çalışanlara ikramiye, takdir ücreti, hediye kartı ve zam verdiler” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK VE DUYGUSAL DESTEK HATTI KURULDU

McDonald's'ın işçileri için salgın sırasında sağladığı başka avantajlar da var. Çalışanlar ve aileleri için 7 gün, 24 saat hizmet veren sağlık ve duygusal destek hattı kuruldu. Restoranlarda yeni güvenlik prosedürleri hayata geçirildi. Corona virüsünden etkilenenlere ücretli izin hakkı tanındı.

ACLU'NUN ÇABALARI SONUÇ VERDİ

Marka, son dönemde salgın sırasında restoranlarını açık tuttuğu için tartışılıyordu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nden (ACLU) Nicole Regalado geçen hafta Business Insider'a yaptığı açıklamada, “Yanımızda olan, harekete geçmeye hazır inanılmaz aktivistlerimiz var. Sadece işçilerin sesi yükselmekle kalmayacak, tüketicilerin gücünü de göstermek için büyük bir potansiyel var. Günün sonunda McDonald's, kamuoyundan çekinecektir” ifadelerini kullanmıştı. ACLU, 9 eyalette grev düzenlenmesine yardımcı olmuş, McDonald's'ın çalışanlarına ikramiye vermesini, acil olarak ücretli hastalık izni ve aile izni hakkı tanımasını istemişti.