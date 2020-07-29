McDonald’s’ın satışları ikinci çeyrekte yüzde 23.9 azaldı

McDonald's, global çaptaki ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. Reuters'ta yer alan habere göre, şirketin satışları yüzde 23.9 düştü. Yapılan açıklamada bunun en önemli nedenlerinden birinin, restoranların büyük bölümünün salgın nedeniyle sadece arabaya teslimat ve eve sipariş modeliyle çalışmış olması.

McDonald's ikinci çeyrek gelirleri yüzde 30.5 azalarak 3 milyar 760 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkinci çeyrek kârı ise yüzde 68'lik düşüşle yaklaşık 484 milyon dolar oldu.

RESTORANLARIN YÜZDE 96'SI HİZMET VERİYOR

CEO Chris Kempczinski, yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede iyimser konuştu. Kempczinski, ABD'de temmuz ayı satışlarının yükseldiğini söyleyerek, “İkinci çeyrek performansımız, operasyonlarımızı bu yeni duruma adapte etmemiz açısından iyi bir tecrübe oldu” diye konuştu.

Karantina döneminde restoranlar online siparişlere ya da arabaya servislere yönelmek zorunda kaldı. Karantina tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte toparlanma süreci başladı. McDonald's dünya çapındaki şubelerinin yüzde 96'sı şu anda azaltılmış müşteri kapasitesi, eve teslimat ya da arabaya servis şeklinde çalışıyor.

REKLAM KAMPANYASI BAŞLATILACAK

Şirket, maliyetlerı kısmak için ABD'de pazarlama giderlerini yüzde 70 azaltmıştı. CEO Kempczinski, yılın ikinci bölümünde büyük bir reklam kampanyasına başlayacaklarını söyledi.

Şirket ayrıca salgın döneminde ertelediği franchise ödemelerini de bu çeyrekte tahsil etmeyi planlıyor. McDonald's bu dönemde, büyük bir büyüme potansiyeli gördüğü Avrupa'ya yatırım yapmayı da düşünüyor.

Şirketin bir diğer planı ise McDonald's Japonya'nın hisselerini yüzde 49'dan kademeli olarak yüzde 35'e indirmek.